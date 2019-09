VIDEO Así talan árboles en la avenida Venezuela para conseguir leña #26Sep

View this post on Instagram

Los problemas de servicio público y negligencia gubernamental desencadenan una serie de acciones erráticas de algunos ciudadanos que solo hacen que se incrementen las consecuencias negativas en el país. Debido a la escasez de gas doméstico, muchos ciudadanos están en la obligación de retomar opciones de cocina que no van acorde con una civilización de la época, ya que son numerosos los casos de los barquisimetanos que actualmente tienen que cocinar con leña. Ante esta necesidad, en la búsqueda de leña, de manera vaga se procede a atentar contra árboles de la ciudad. Así fue el caso que se captó en la noche de este miércoles 25 de septiembre, cuando un grupo de cinco personas acudieron a la avenida Venezuela entre calle 40 y 41, sitio donde están ubicados una serie de árboles en la isla de la vialidad, y comenzaron a ingeniar formas para talar un árbol en específico. La medida que tomaron fue atar una soga a las ramas del árbol, y haciendo contra peso desde el suelo, comenzaron a halar con fuerza, lo que generó que los troncos cayeran fracturados para poder llevárselos. Estos actos duraron aproximadamente media hora, y durante este tiempo, los vehículos que pasaban por la reconocida avenida, bajaban la velocidad para observar lo acontecido, pero continuaban con su camino. . Texto y video: José Enrique Arévalo