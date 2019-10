Conindustria: El Impuesto a los grandes patrimonios “es una aberración” y además es regresivo #2Oct

Como una “aberración” fue calificado el Impuesto a los grandes patrimonios, que deberán comenzar a pagar los contribuyentes este primero de octubre, por el presidente de la Confederación de Industriales de Venezuela (Conindustria), Adán Celis Michelena, quien indicó que es un tributo regresivo que pecha doblemente a los activos.

“En primer lugar proviene de una institución que no tiene la legitimidad necesaria, por que antes debería haber pasado por la Asamblea Nacional; segundo es un tributo que habla de impuesto al patrimonio y no es así, cuando se lee la normativa termina siendo un impuesto a los activos, además es un impuesto regresivo, así que termina siendo una “aberración de impuesto, que no va a contribuir en nada con lo que esta esperando la gente”, señaló el líder del sector manufacturero nacional.

Precisó que la gente lo que esta esperando es trabajo, empleos estables y bien remunerados, la gente esta esperando productos, advirtiendo que con este instrumento no se va a reactivar la economía y la gente no va a tener lo que está buscando.

Por otra parte, Adan Celis al iniciarse el último trimestre del año, ratifica que la situación de las empresas es precaria y compleja, debido al deterioro de los servicios públicos, la escasez de combustible y a la caída de la demanda, como consecuencia de la perdida del poder adquisitivo del salario de los venezolanos, lo que ha conducido a que la mayoría de las empresas que aún están operando, lo estén haciendo apenas a un 18% de su capacidad instalada y a unos costos muy elevados.

Mejorar marco legal para la propiedad intelectual

Por otra parte, anunció el presidente de Conindustria, que van a proponer ante la Asamblea Nacional, mecanismos que permitan que los empresarios vuelvan a invertir en la mejora de sus proyectos tecnológicos y científicos.

Mientras que Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Fundación Educación e Innovación de Conindustria, señaló que hace falta exportar productos terminados de mayor valor agregado, para lo cual es fundamental la propiedad intelectual. “No se va a generar investigación y por ende innovación en el país, que sea escalable a nivel de producción y transformable en exportaciones, mientras no haya una debida Ley de Propiedad Intelectual”, afirmó el ex presidente de Conindustria.

Las declaraciones de ambos empresarios, se produjo en el marco de un foro sobre la importancia de la Propiedad Intelectual para el desarrollo de la economía de un país, organizado por Conindustria, realizado este martes en la sede del organismo gremial.