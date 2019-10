Ramos Allup: No sigan trancando el juego y hagamos elecciones libres #2Oct

El diputado de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, expresó en el Parlamento venezolano que el régimen de Maduro no goza del respaldo popular para poder gobernar. Ante esto, instó a los diputados del Psuv que convenzan al líder chavista para que se haga a un lado y permita que se lleven a cabo unas elecciones libres.

Indicó que es necesario que se realicen estas elecciones en Venezuela, ya que es el propio país el que sufre ante la negativa del régimen de Maduro. Además, aseguró que Maduro tiene temor de convocar a unas elecciones presidenciales porque considera que las perdería.

Con respecto a la mesa de diálogo de los factores democráticos con los representantes chavistas, afirmó que sí se llevó a cabo, ya que estas conversaciones fueron respaldadas por la comunidad internacional.

“Y si tenemos que hablar con los rusos hablamos. Y si tenemos que hablar con los chinos, hablamos. Y hablamos con el Grupo de Lima, y hablamos con el resto de la comunidad internacional”, acotó.

Advirtió que de seguir así, podría originarse un golpe militar que no favorecería a los factores democráticos: “Aquí lo que puede producirse es un golpe militar. No para favorecer a la oposición, sino para decir que la oposición no sirve y ellos se quedarán ahí. Y después de resueltos sus problemas, levantadas sus sanciones etcétera etcétera, y Venezuela quedará tan o más averiada de lo que ya está”.