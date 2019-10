VIDEO Solicitan reparación inmediata en casa del Centro Histórico de Barquisimeto #7Oct

View this post on Instagram

El pasado sábado sucedió lo que expertos alertaron con anterioridad y que, desde su perspectiva se pudo evitar. Parte del techo de una de las casas que guarda la historia y representa el patrimonio cultural de Barquisimeto se derrumbó. . La profesora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela (Núcleo Barquisimeto) Claudia Rodríguez, había advertido a través de Elimpulso.com acerca del riesgo de derrumbe que ostentan estas estructuras de la poligonal y que gozan de decreto presidencial de patrimonio arquitectónico de la Nación y, por tanto, están protegidas. . "Al caerse el techo, empuja las paredes hacia afuera y es lo que me preocupa, que esas paredes ahora están completamente inestables. Son muros de tapia y de adobe que tienen de 60 a 70 centímetros de ancho", remarcó la especialista, quien apuntó que sigue representando un peligro para los transeúntes, pues en cualquier momento podría caer una parte de la pared. Es por ello que exhortó a autoridades oficiales, sobre todo al Instituto de Patrimonio Cultural (IPC) de Venezuela y empresas privadas a accionar en pro del rescate de esa edificación. . Por su parte, la Fundación Amigos del Casco Histórico de Barquisimeto, en la voz de Milagro Gómez de Blavia lamentó que los gobiernos no se ocupen de invertir en lo que no les genera votos y descuiden el patrimonio y la memoria de la ciudad. . Texto: Katherine Nieto Cámara: Luis Miguel Rodríguez Lea más detalles en www.elimpulso.com