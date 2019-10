Sociólogo Daniel Azuaje: Más de 8 mil conflictos al mes demuestran el malestar en el país #8Oct

Al cumplirse el primer aniversario de la trágica muerte del concejal Fernando Alban, cuando se encontraba en poder del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el régimen no ha cesado en su represión violenta.

El sociólogo Daniel Azuaje, uno de los más activos en la defensa de los Derechos humanos en nuestro estado, dice que los funcionarios del régimen no han tomado medidas económicas, ni de ninguna otra naturaleza, para mejorar las condiciones de vida de la población, porque la única acción que les queda para mantenerse en el poder es la violencia ejercida a través de la represión contra toda la población.

Como toda dictadura, la venezolana no respeta los Derechos Humanos y, por tanto, no atiende las recomendaciones que le hagan los organismos internacionales, comenzando por la alta comisionada de las Naciones Unidas.

Una de las prácticas que ha utilizado es la de liberar a unos presos, para el día siguiente meter muchos más disidentes a las cárceles.

Como no existe el Estado de Derecho, no duda en aplicar la represión violenta.

Sin embargo, el malestar no puede ser calmado con acciones arbitrarias y es por eso que se están registrando más de ocho mil conflictos al mes, según los estudios hechos por el Observatorio Venezolano de la Violencia.

La represión no ha cesado, pero tampoco ha dejado de actuar gran parte de la sociedad. Los actores políticos están haciendo lo suyo. Sin descanso están trabajando Transparencia Venezuela, Provea, el Foro Penal, el Foro Democrático y una gran cantidad de organizaciones. Toda esa actividad incesante no es conocida por toda la población porque los medios de comunicación están controlados y la información no trasciende debidamente.

Al cumplirse el primer año del asesinato de Alban, la gente está activa. No estamos en una época de efervescencia, pero no se ha dejado de actuar porque el malestar está generalizado en el país.