VIDEO Escasez de agua colapsa baños en las escuelas #9Oct

El suministro del agua es indispensable para que las instituciones académicas funcionen correctamente, pero la realidad en las escuelas de Barquisimeto es distinta ya que en la mayoría de los casos, no cuentan con este servicio básico. Elimpulso.com realizó un recorrido por distintas escuelas de la ciudad, donde se corroboró que esta irregularidad está latente, afectando de manera directa a los más pequeños en formación. Rocío Vargas, subdirectora del pre-escolar José Gil Fortoul, denunció que el agua llega a la escuela solo dos veces a la semana y deben almacenarla en un tanque para rendirla. A su vez, mencionó que dependen de ese suministro limitado para el aseo correspondiente a la institución. Por otra parte, Marisabel Yajure, representante en la escuela Virginia de Andrade, contó que las condiciones de los baños en esta escuela son críticas por la falta del suministro del agua. Indicó que su representada trata de no ingresar a los baños, ya que normalmente están sucios y sin el agua necesaria hasta para lavarse sus manos. Es importante mencionar que el colapso en los sanitarios promueve la proliferación de bacterias y enfermedades, situación perjudicial para la comunidad estudiantil.