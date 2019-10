FOTOS Así se encuentra el Metro de Santiago de Chile tras los violentos disturbios #20Oct

View this post on Instagram

Disturbios tras el alza del precio del transporte en Chile han dejado numerosas calles y edificaciones de Santiago totalmente destruidas, entre ellos el Metro, que el sábado fue quemado y acabado por vándalos. A esto se les ha sumado saqueos, donde diferentes negocios se han visto afectados. Ante los violentos hechos, el gobierno del presidente Sebastián Piñera decidió cancelar la medida económica y decretaron toque de queda. No obstantes, las manifestaciones no han cesado y por el contrario siguen agravándose. Por su parte, Alberto Espina, quien es el ministro de Defensa de Chile, detalló que 9.000 militares cubren las 136 estaciones del Metro y 43 instalaciones de distribución de agua, electricidad, combustible y gas. Video y Fotos: Cortesía Lea más noticias en www.elimpulso.com #Internacionales #Chile #Protestas #Disturbios #Piñera #ToqueDeQueda #Noticias #Información #News #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #20Oct