Vídeo Falcón a José Luis Yépez: Esa llamada nunca existió, rectifique y pida disculpas #21Oct

El presidente del partido Avanzada Progresista, Henri Falcón, se pronunció este lunes sobre las presuntas amenazas al periodista José Luis Yépez y se desvinculó de este hecho, afirmando que son “mentiras” para afectar su imagen.

“Esa llamada nunca existió, yo no vine a la política a buscar enemigos. Si alguien quiere reflexionar con humildad antes lo puede hacer, sale y dice no existe la llamada, rectifica y pide disculpas no a mi, al pueblo”, expresó Falcón en rueda de prensa.

“Vamos a solicitar al Ministerio Público que se diga el nombre del funcionario y tendrán que presentar las pruebas. José Luis es un hombre que ha tenido el respeto de los larenses pero donde no pueda demostrar que lo que está diciendo es verdad, lo deja y está muy mal parado porque son mentiras”, puntualizó.

Por otra parte manifestó que la negociación es la “única salida a la crisis”. “La negociación no es que sea la salida a la crisis, estamos convencidos que es la única salida, no hay otra”.

Falcón también reiteró su rechazó a una intervención militar en Venezuela. “Son irresponsables quienes apoyan eso, o los que envían cartas al Comando Sur para que otro país venga a resolverle los problemas a los venezolanos”, señaló.