David Sosa: El movimiento estudiantil no permitirá que vandalicen a la UCV #22Oct

El movimiento estudiantil se ha organizado para defender la autonomía universitaria, porque no vamos a permitir que vandalicen a la universidad venezolana y que la universidad cierre, afirmó en conferencia de prensa, el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, David Sosa.

“Mientras hay gente que destruye la autonomía, y destruye la vida de los estudiantes, por otro lado estamos los que construimos vida en la universidad. Hoy el movimiento estudiantil se organizó y respondió rápidamente , porque no vamos a permitir que vandalicen a la universidad y que ésta cierre”, aseguró.

Señaló que estas actuaciones de arremeter contra las instalaciones de la UCV, lo hacen porque se encuentran solos, y nadie les acompaña por que no tienen la razón ni la capacidad para convencer a nadie, solamente para tratar de imponerse mediante la violencia y la destrucción.

“Pero se equivocan si creen que nos van a amedrentar y mediante

el miedo van a hacer lo que les de la gana con la Universidad

Central de Venezuela”, aseguró.

En segundo término, señalo que con estas actuaciones demuestran miedo, miedo a medirse en elecciones libres, miedo a medirse, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Universidades, “porque nosotros en el movimiento estudiantil democrático no hemos perdido una sola elección en los últimos 20 años, no la perdimos ante y no las perderemos en ningún momento, no tenemos miedo a contarnos, aquellos que creemos en la democracia”, señaló Sosa.

Advirtió asimismo, que con este tipo de cosas se persigue imponer el miedo a la comunidad universitaria, “esto no es un hecho aislado, hace un mes se produjo una sentencia la 0324 del tribunal arrastrado al régimen, que pretende decirnos a nosotros cómo realizar nuestras actividades, ante estas acciones el movimiento estudiantil se viene organizando, construyendo las bases para defender en todas las instancias la autonomía universitaria, que esta consagrada en la Constitución”, señaló Sosa.

Ratificó que en estos momentos el Movimiento Estudiantil está en pie de lucha, junto a los profesores y al personal administrativo y obrero para defender a la Universidad en todos los terrenos.