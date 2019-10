¡Barquisimetanos en alerta! Reportan 100 casos de hepatitis en Iribarren #23Oct

Una fuente cercana al sector salud, que prefirió mantener el anonimato, dio a conocer la existencia de más de cien casos de hepatitis solo en el municipio Iribarren del estado Lara.

Entre las principales causas de la epidemia se maneja la ingesta de agua contaminada, el contacto con personas portadoras del virus y la proliferación sin control de puestos de comida rápida a los cuales no se les inspeccionan.

Las autoridades de sanidad no muestran cifras ni alertan a la población para atacar cualquier condición insalubre y evitar el desarrollo de focos de hepatitis, sobre todo en sitios donde haya personas sin vacunar, más aún si hay niños pues son más susceptibles a este tipo de virus.

¿Por qué no se conocen más casos?

Principalmente porque la mayoría de las personas ignoran cuáles son los síntomas de la hepatitis y son fácilmente asociados a un cuadro de desnutrición o algún otro tipo virus.

Debemos agregar que los exámenes son costosos, que no son realizados en instituciones públicas y en Venezuela no existen muchos controles para inmunizar a sus pobladores. Estas son las razones por las cuales muchas personas no acuden con rapidez a centros de salud, otras prefieren, sabiendo claramente que es un cuadro de hepatitis, tomar las precauciones en casa, pues ya saben qué hacer porque a algún conocido “le dio algo igual”, y no quedan registradas en centros asistenciales.

¿Dónde está el boletín oficial?

El más reciente boletín epidemiológico que el Ministerio del Poder Popular para la Salud publicó fue en 2016. En ese momento se reportaron más de 14.000 casos de hepatitis tipo A, y se proyectó un aumento exponencial, pero al parecer las medidas tomadas para controlar la epidemia fueron pocas o inexistentes y no ayuda para nada que el principal foco de esta enfermedad sea agua contaminada, pues en muchas comunidades las personas no tienen acceso a agua potable, a gas o electricidad para desinfectar el vital líquido.

Cabe destacar que en abril de 2018, Nicolás Maduro informó que se realizaría una jornada de vacunación contra varias enfermedades incluida la hepatitis, pero pocos o ningunos de estos 5.468 puntos fijos o 92 itinerantes de vacunación fueron vistos en el país.