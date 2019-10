EEUU emite licencia para proteger Citgo #24Oct

Este jueves, a través de un documento, Estados Unidos emitió una licencia que protege a Citgo hasta el 22 de enero de 2020, tras el inminente reclamo de los tenedores de Bono PDVSA 2020.

“En la medida que se alcancen acuerdos de reestructuración o refinanciamiento del bono PDVSA 2020 se pueden aplicar licencias adicionales. OFAC tendría una política de licencias favorable para un acuerdo”, aseguró el Departamento del Tesoro.

A CONTINUACIÓN TRADUCCIÓN SOBRE LA MEDIDA DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS:

DEPARTAMENTO DEL TESORO WASHINGTON, D.C.20220

OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS

Orden ejecutiva 13835 del 21 de mayo de 2018

Prohibición de ciertas transacciones adicionales con respecto a Venezuela

LICENCIA GENERAL NO. 5A

Autorizar ciertas transacciones relacionadas con Petróleos de Venezuela, S.A. 2020 Bono de 8.5 por ciento a partir del 22 de enero de 2020

(a) Excepto según lo dispuesto en el párrafo (b) de esta licencia general, a partir del 22 de enero de 2020, todas las transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento y otras transacciones en el Bono de 8.5 por ciento de Petróleos de Venezuela, SA 2020 que estaría prohibido por

Subsección l (a) (iii) de la Orden Ejecutiva (E.O.) 13835, según enmendada por E.O. 13857 del 25 de enero de 2019, están autorizados.

(b) Esta licencia general no autoriza ninguna transacción que esté prohibida por E.O. 13884 del 5 de agosto de 2019, o E.O. 13850 del 1 de noviembre de 2018, E.O. 13835, E.O. 13827 del 19 de marzo de 2018, E.O. 13808 del 24 de agosto de 2017, o E.O. 13692 del 8 de marzo de 2015, cada una enmendada por E.O. 13857, o cualquier parte de 31 C.F.R. capítulo V.

(c) A partir del 24 de octubre de 2019, la Licencia General No. 5, fechada el 19 de julio de 2018, es reemplazada y reemplazada en su totalidad por esta Licencia General No. 5A