Cabello: Ha resurgido la izquierda, esto no lo detiene nadie #25Oct

Diosdado Cabello manifestó este jueves 24 de octubre que los pueblos de América Latina, liderados por la izquierda, “se están levantando solos”.

Detalló que los presidentes de Argentina y Brasil, Mauricio Macri y Jair Bolsonaro respectivamente, se entregaron al imperialismo y al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además, recalcó que “ha resurgido la izquierda bolivariana y la rebeldía de los pueblos. No hay manera que en Chile, el presidente les mienta y ellos se queden tranquilos. Eso no lo detiene nadie, los procesos sociales son indetenibles“.

Por otra parte, manifestó que el gobierno de Estados Unidos está bloqueando al régimen chavista por pretender las riquezas de la nación. “Nosotros no nos hemos rendido y tampoco lo vamos a hacer. La Unión Europea no existiera si Estados Unidos no le diera órdenes“.