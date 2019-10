Vídeo Zona Educativa amenaza con sancionar a docentes por asistir a protesta de AVEC #29Oct

View this post on Instagram

La mañana de este martes, una comisión de la Zona Educativa del estado Lara, se presentó en el Colegio Padre Machado, en el este de Barquisimeto, con la amenaza de sancionar a docentes que participaron en la convocatoria hecha por la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas (AVEC), para exigir mejoras salariales. . Los educadores del colegio, reportaron a Elimpulso.com que el supervisor de nombre Richard Chacón, llegó a la institución privada con un acta sancionatoria para los docentes que participaron en la actividad, por presuntamente violar el derecho a la educación de los alumnos. . Por esta razón, el personal docente, realizó una protesta en las instalaciones del colegio, donde rechazaron estas acciones y reafirmaron su lucha por un mejor salario y condiciones para educar. . Texto: Yorvi García Vídeo: Cortesía . Lea más noticias en www.elimpulso.com