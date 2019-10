Cabello: Estados Unidos se está robando Citgo, son unos ladrones #31Oct

Diosdado Cabello, aseguró este miércoles 30 de octubre durante la emisión de su programa televisivo, que el gobierno de Estados Unidos se estaría robando la filial de Pdvsa, Citgo.

“¿EEUU salva? Se está robando a Citgo. Ladrones, 13 mil 500 millones de dólares, se la quieren robar, y dicen que la están salvando”, comentó.

Por otra parte, el dirigente de la izquierda venezolana, se pronunció sobre un nuevo posible diálogo con los factores democráticos del país, detallando que esto no representará “entregarse” a la oposición.

“¿Creen que vamos a un diálogo para entregarnos? No vamos a un diálogo para entregarnos. ¿Creen que vamos a un diálogo para capitular? No vamos a un diálogo para capitular (…). Por las malas no nos vamos y por las buenas tampoco“, aseveró.