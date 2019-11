Revisión periódica de precios anclada al tipo de cambio Dicom piden cañicultores #31Oct

Por la implementación de una política de fijación periódica de precios para la azúcar, que pudiera estar anclada con el tipo de cambio oficial, lo que les permitiría a los agricultores incluso importar los fertilizantes e insumos que requieren para la producción, se pronunció el presidente de la Federación de Asociaciones de Cañicultores (Fesoca), José Ricardo Álvarez.

El dirigente gremial ratificó que han tenido en el sector severos problemas con los fertilizantes, como el cloruro de potasio, que es vital para la producción de caña de azúcar, no se consigue en el país, hay que importarlo, y esto ha contribuido a que la productividad por hectárea haya caído de 80 tonelada por hectáreas, a 40 toneladas por hectárea, es decir que ha habido una reducción del 50% debido a que no se ha podido fertilizar.

“Todo esto se podría esperar, siempre cuando tuviésemos el insumo principal que es el dinero, todos sabemos que en esta zafra pasada hubo una sequía de dinero, el sector financiero esta completamente seco, no hay crédito para los productores, no hay préstamos para la agroindustria nacional, es decir que no existe suficiente dinero para poder financiar la zafra, y esto ha contribuido a que caigamos en una especie de círculo vicioso, porque cuando no hay el producto, pero tampoco el dinero para poder traer los insumos importados, no hay préstamos para poder asumir las labores, la agroindustria no tiene los recursos para poder cumplir con ciertos pagos y para poder seguir adelante con la inflación, este rezago en materia financiera es uno de los grandes problemas”, aseguró Álvarez.

Recomienda que toda la banca y todas aquellas instituciones que tienen que ver con crédito nacional, debería abrirse de alguna manera, advirtiendo que esto ya sería una política macroeconómica, que no se sabe hasta dónde podría ser llevada, pero que por lo menos al llegar al comienzo de la zafra, cuando se van a hacer las revisiones periódicas, de acuerdo a como se

mueva el tipo de cambio Dicom.

“Incluso ahora con esta medida de la indexación de los créditos comerciales, ya se ve que hay una especie de dolarización de lo que es la economía, entonces nos deberían reconocer a nosotros esta instancia que ya estaba establecida y acordada, pero que simplemente se tiene que cumplir, que no fue lo que paso en la zafra pasada. Si por lo menos llegásemos a cumplir esto, de tener este tipo de revisiones periódicas de precios y poder nosotros seguir adelante y vender nuestros azucares, para nosotros mismos poder financiar e incluso poder accesar a créditos externos con alguna moneda dura, pero siempre y cuando tengamos confianza en lo que va a ser el precio y como se va moviendo la política de

precios, eso nos ayudaría muchísimo, y creo que es la única medida inmediata que se puede tomar, porque con ese impulso nosotros podríamos tener nuestros ingresos debidos, e incluso podríamos pensar en algunas importaciones de fertilizantes, como el cloruro de potasio que no se encuentra en el país y que es esencial para la siembra de caña de azúcar”, aseguro.

Estima que para el año 2020 no se producirán más de 120 mil toneladas de azúcar, anunciando que tienen planificadas reuniones con el gobierno para hacer algunas propuestas que ayuden a mejorar el abastecimiento de este rubro en el país.