View this post on Instagram

🔺Vuelven los vuelos ✈️ directos entre Venezuela y México a partir de diciembre🔺 • Las autoridades de México han informado este jueves de que retomarán los vuelos directos a Venezuela a partir del próximo mes de diciembre, según ha recogido el diario ‘El Universal’. • El director general del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), Luis Bertrand Rubio, ha señalado que desde el 15 de noviembre los usuarios podrán volver a Caracas, la capital venezolana, con una escala en la ciudad de Cancún y gracias a la aerolínea venezolana Conviasa. • 🔺¿Qué opinas? 🔺 • 👉🏻Recuerda que puedes leer ➕ en www.sumarium.com