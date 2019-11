RETACITOS #3Nov

Deplorable y dramática la situación por la que está atravesando en los actuales momentos, la Universidad Centro Occidental “Lisandro Alvarado”, la principal casa de estudios de la región, se encuentra en el más completo abandono, sin ningún tipo de mantenimiento, debido a que el régimen mantiene el criterio que un pueblo capacitado es difícil de controlar, aplicando una estrategia maquiavélica, con premeditación y alevosía, orientada a ir eliminando progresivamente la educación en todos sus niveles, pero especialmente a nivel superior y arremete contra todas sin ningún tipo de contemplación, afectando no solamente a los profesores, sino también a los estudiantes, a los trabajadores administrativos y obreros, muchos de los cuales han abandonado sus puestos de trabajo, debido que su ingreso no les alcanza muchas veces ni siquiera para el pasaje. El video denuncia que pusieron a circular en las redes un grupo de estudiantes, a quienes evidentemente, les duele la institución, pone en evidencia la gravedad de la crisis, las aulas de clases totalmente deterioradas, el resto de la infraestructura en el suelo, los techos se están cayendo, no hay comedor, tampoco transporte, muchos docentes se han ido del país y otros no tienen los medios para trasladarse a sus centros de trabajo, de manera que la UCLA está como el país completamente destruida. La pregunta es: ¿La comunidad universitaria va a permitir que la universidad baje su Santamaria? ¿Vamos a permitir el régimen se salga con la suya? La sociedad larense en pleno debe comenzar una cruzada que debe tener como lema ¡¡¡Salvemos a la UCLA!!!

*****

Sería interesante averiguar si es cierto que los siete ediles de Simón Planas, el burgomaestre, la contralora, los directores de la alcaldía, dizque se habrían aumentado los gastos de representación a 10 millones mensuales, argumentando que la hiperinflación que se ha generado en el país por las equivocadas políticas del régimen, no les permitía atender sus necesidades mínimas, ya no podían comer en restaurantes y tampoco tomarse sus tragos de buen escocés, situación que había que corregir y como esta es una decisión en la que por supuesto no hay ninguna oposición por todos reciben una parte de la torta, supuestamente fue aprobada sin dilación; mientras tanto los obreros solo ganan entre 9.000 y 10.000 bolívares a la semana, vale recordar que estamos hablando solo de gastos de representación, pero siguen alardeando que solo tienen como ingreso, el salario mínimo. Así las cosas, no debería extrañar que para el próximo mes de diciembre, se auto aprueban algún bono de productividad, lo que les permitiría completar los churupos para las hallacas, el pan de jamón, el Niño Jesús de los chamos, y por supuesto el pernil para el 24 y el 31 de diciembre. Por supuestos, estos son de esos funcionarios de la revolución que aún pregonan que ser rico es malo.

*****

Por cierto, en esta misma dependencia del municipio, al parecer fueron destituidos un grupo de técnicos de sus cargos, ya que se negaron a firmar informes sobre contrataciones de obras que no han sido culminadas, mientras que otras ni siquiera han sido iniciadas por algunas empresas a las cuales supuestamente ya les depositaron parte del costo de las mismas, remociones que ni siquiera fueron ordenadas por el burgomaestre, sino por uno de sus hermanos, a quien dizque todos conocen como Gero, sin que nadie sepa a razón de qué este personaje tiene el poder para destituir personal en la Alcaldía. Pero la guinda de la torta la pusieron al aplicar el rayado de las calles y avenidas de Sarare y la Miel sin antes tapar los huecos, convirtiéndose de esta manera en el único municipio donde se le traza el rayado hasta los huecos de las vías, además dizque habrían utilizado para el rayado pintura de mala calidad que se la llevará el primer palo de agua; además los alrededores de la Plaza Bolívar los llenaron con “ojos de gato”, negocito con el cual alguien se metió una buenos reales en el bolsillo, en un gasto realmente innecesario. ¡¡Que viva la robolucion!!

*****

Al parecer los planes de Carmelina de garantizar el suministro de gas doméstico a los larenses, a pesar de que fue anunciado con bombos y platillos, pareciera que no ha obtenido los resultados esperados, porque continuamos recibiendo quejas de familias que tienen semanas esperando por el suministro de una bombona, cuya venta se sigue condicionando a: si hay verdes o no, y si el usuario no dispone de dólares, se quedará esperando per sécula seculorum y no llegará el combustible. Esta situación ha comenzado a tener lamentables consecuencias, ya que recientemente en medio de estas improvisaciones de hacer cocinas artesanales para cocinar con leña, varias personas han sufrido quemaduras en distintos grados y también esta semana una niña de cinco año al parecer fue hospitalizada en estado grave, estuvo en la UCI cinco días y luego que salió de allí se encuentra intubada debido a que tiene quemaduras en cerca del 80% de su cuerpecito, comentan que para encender el fuego supuestamente estaban utilizando gasolina, también producto de la improvisación y de la necesidad. El jefecito de Distribución de GasL en el Corredor Batalla de los Horcones, no encontró que responder cuando los vecinos le pidieron respuestas, quedándose callado ante más de 200 personas, la mayoría mujeres. La pregunta que todos nos hacemos, es ¿hasta cuándo se va a seguir engañando al pueblo?, la verdad que no hay derecho.

*****

Por cierto desde hace algunos días ha venido sonando con mucha insistencia en medios políticos, que las relaciones entre el turco adeco de Valencia y el Inefable de Barquisimeto han sido puestas en el congelador, al parecer por algunas diferencias de criterios, que se agudizaron con motivo de los meses que estuvo “encanado” en Fuerte Tiuna; también se ha dicho que también tiene que ver algunos movimientos que se han venido dando para realizar elecciones internas en el seno del partido del pueblo, donde estos procesos de renovación de los cuadros directivos, que son una de las características demostrativas de la democracia, no se realizan desde hace varios años. Los observadores cercanos señalan que en público, los personajes se abrazan, “se palmean” los hombros, pero en lo que se retiran las cámaras y los periodistas, cada quien agarra por su lado. En todo caso, ambos son dirigentes políticos experimentados, con muchos años echando y llevando, por lo que es muy probable que se imponga la sindéresis, que pese más en estos momentos, el mantener la imagen de unidad dentro del partido, que demostrar que hay fisuras y discrepancias, que no benefician a ninguna de las partes, pero lo cierto es que al parecer, la procesión va por dentro.

*****

A propósito ante la convocatoria que están haciendo las organizaciones políticas de oposición, el Frente Amplio Venezuela Libre, los gremios profesionales, las universidades y los movimientos estudiantiles, para la gran movilización que se realizará en todo el país, ya el régimen ha comenzado a prepararse y tiene en cartera, de acuerdo con la denuncia pública hecha desde el Parlamento, la “Operación Centurión”, a través de la cual implementará “varias ollas” pretenden sabotear la convocatoria de la movilización convocada por el presidente Juan Guaidó para el 16 de noviembre en todo el país, denunció que fuera formulada el pasado miércoles en el Parlamento por el diputado de Primero Justicia, Jorge Millán, quien indicó que esto no sorprende porque es la manera de actuar del régimen usurpador, para lo cual estaría utilizando a efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. En todo caso, formularon la denuncia pública, con la intención de alertar a los ciudadanos que estas “ollas” son falsas y que la oposición debe mantener su lucha en la calle, sin dejarse amedrentar por estas amenazas. Los organismos internacionales de la OEA y de la ONU, deben estar alerta ante estas amenazas que pretenden impedir que el pueblo pueda ejercer su derecho a la protesta pacífica.

*****

Las organizaciones políticas y algunos gremios de la empresa privada, se van a ver en la necesidad de revisar y actualizar sus estrategias comunicacionales, a través de un proceso de reingeniería que les permita dar a conocer sus planes, programas, proyectos a través de otros mecanismos distintos a las tradicionales ruedas de prensa. En efecto, hemos recibido manifestaciones en cuando a la preocupación que existe en algunos partidos, no solo los grandes, sino también los pequeños, que se quejan porque los medios no están pautando a los periodistas, estas convocatorias y esto es perfectamente explicable, los medios impresos han desaparecido en su gran mayoría, son muy contados los portales que disponen de unidades de transporte para movilizar a su personal, muchos de los periodistas que tienen vehículo propio, con sus ingresos no pueden garantizar el mantenimiento, por lo que prefieren no movilizarlo; además las tarifas en los estacionamientos se han encarecido en forma significativa y es un riesgo dejar un vehículo en la calle, cuando una batería cuesta 600 mil bolívares y un caucho entre 160 y 300 dólares, de manera que estas son algunas de las razones por las que hay tan elevado ausentismo de periodistas y medios en las conferencias de prensa. Comentan que en las últimas convocadas por partidos en Barquisimeto, no ha ido nadie.

*****

Una revisión urgente de sus políticas de asignación de ubicación para las dependencias de los cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo los que se encargan de las investigaciones e inteligencia, debe realizar el Ministerio del Interior y Justicia, ya que se debe de evitar en la medida de lo posible, que estén en urbanizaciones y centros altamente poblados, toda que muchas veces algunos de sus funcionarios actúan de manera inadecuada, incluso en contra de la moral y las buenas costumbres, y esto genera “mucho ruido” que tiene que ser soportado por los vecinos, quienes en la mayoría de las veces, no se atreven a protestar y mucho menos a denunciar estos “excesos” como disparos al aire, fiestas en plena calle con consumo de bebidas espirituosas y equipos de sonido a todo volumen. En estas últimas semanas han llegado hasta nuestra mesa de redacción varias quejas sobre esta situación, pero los vecinos prefieren aguantarse la molestia y acumular la rabia, que hacer señalamientos a través de los medios regionales o las redes sociales; sin embargo, tanto da el cántaro al agua, hasta que por fin se rompe.

*****

Insólito lo que ocurre en Lara en materia del manejo de la tecnología y de la informática. En los últimos meses se han venido incrementando en la región, el intercambio de opiniones entre los dirigentes políticos regionales y entre muchos conocidos periodistas de los medios, quienes se quejan en forma constante y recurrente de los problemas con sus equipos, sus PC no funcionan, Internet se mueve en morrocoy, por supuesto Cantv no responde, en varios sectores los usuarios duran días y hasta meses sin recibir ni poder enviar ninguna comunicación y por supuesto, todo el mundo culpa al poco ancho de banda y de otras de estas menudencias. Sin embargo, investigando un poco en torno a estas anomalías, al parecer en Barquisimeto y sus alrededores hay alguno que otro hacker rojo rojito, importado desde la capital, que tienen ingresos por el orden de los 1.200 $/mes y su trabajo consiste en bloquear los servidores de algunas organizaciones, contaminar con virus los equipos de algunos medios informativos y laptops de periodistas, sobre todo de aquellos que se han convertido en una “piedrita en el zapato” para el régimen y hay que sabotearlos de alguna manera. Así que si su equipo está padeciendo de alguno de estos síntomas, búsquese a un buen especialista para que investigue y le repare los daños, aunque sea temporalmente.

*****

Al parecer el matraqueo de algunos trabajadores de la Cantv, pareciera que no es exclusividad del estado Lara; el viernes pasado, vecinos de distintas parroquias de la Gran Caracas, se apostaron a las puertas de la sede principal de la telefónica estatal, donde denunciaron que “funcionarios” de esta empresa extorsionan a los usuarios cobrando alta sumas de dinero en dólares para restablecerles el servicio, sea de Internet o de la misma telefonía, todo bajo la mirada cómplice de los gerentes de la empresa. “A mí mismo me estaban cobrando 600 dólares por una línea con Abba, ya que en mi edificio en La Candelaria no hay conexión telefónica aún. Hay miles de casos donde por casa te pude cobrar entre 20$ hasta 150$ por conectarte de nuevo el servicio o efectuarte alguna reparación. Esto es una vulgar extorsión tutelada por el mismo Gobierno de facto de Maduro”. Lo más lamentable es que estas denuncias se han venido haciendo desde hace bastante tiempo, sin embargo, la impunidad que existe en el país es total, y las empresas del Estado en lugar de pagarles salarios decentes a sus trabajadores, se hacen de la vista gorda permitiéndoles estos cobros ilegales, porque es una forma de eludir sus responsabilidades.

*****

Si tienen posibilidad de asistir a un evento a celebrarse, en principio en las instalaciones de la UCLA de una conferencia titulada “Del Estado Populista al Estado Emprendedor”, donde expositores especializados darán a conocer a los participantes las razones que demuestran como la economía de mercado, es la única fórmula efectiva para enfrentar la pobreza, que en estos momentos agobia al 80% de la población venezolana, siendo más dramática la situación en los estratos de menores recursos; escenario que por supuesto requiere que haya la voluntad política para hacer reformas institucionales y constitucionales fundamentales para garantizar, por ejemplo una nueva estructura de servicios públicos y donde los recursos del Estado sean utilizados en forma transparente y productiva, en función de las necesidades de la población, tesis esta que no solamente debe ser planteada en las universidades, sino en los barrios y en los campos, para que la gente termine de entender que la época de los subsidios y las dádivas ha llegado a su final y que ha llegado el momento de volver a luchar por lo que queremos lograr. Hay un grupo de gente trabajando en esto, encabezado por la politóloga Marisela Bustamante, quien posee ideas asombrosas para lograr la Venezuela que nos merecemos.

Juan Bautista Salas