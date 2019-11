Vídeo Ministro boliviano hizo falsas acusaciones con foto tomada en Cabudare durante protestas de 2014 #9Nov

View this post on Instagram

En el marco de las protestas antigubernamentales que se viven en Bolivia, luego del fraude electoral del que acusan al actual mandatario Evo Morales, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras de ese país, César Cocarico, realizó acusaciones contra presuntos “grupos subversivos que buscan generar violencia”, mostrando una foto de manifestantes venezolanos en 2014. . Ante esta acusación, el periodista larense Luis Perozo Padua, quien fue por muchos años miembro de esta redacción, reaccionó en sus redes sociales, desmintiendo la declaración de Cocarico. . “Sr ministro @CeCocarico Usted es un irresponsable. Esa foto es de mi autoría y la realicé en marzo de 2014 en Valle Hondo, 5ta Etapa, municipio Palavecino del estado Lara, Venezuela, durante las protestas contra la dictadura de @NicolasMaduro Exijo inmediata aclaratoria”, expresó Perozo en Twitter. . En su conferencia, el ministro mostraba fotos de jóvenes con chalecos y máscaras anti gas, como parte de grupos violentos. . Es de recordar que Venezuela vivió una oleada de protestas en el 2014, en el marco del denominado movimiento “La Salida”, donde Barquisimeto y Cabudare fueron importantes bastiones de resistencia contra la represión del régimen de Nicolás Maduro. . Texto: Yorvi García Vídeo: Cortesía . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Internacionales #CesarCocarico #Bolívia #Protestas #FotoFalsa #Cabudare #LuisPeroxoPadua #Venezuela #Cabudare #Noticias #Información #News #ElImpulso #9Nov