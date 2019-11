RETACITOS #10Nov

Una gran sorpresa ha generado en la mayoría de los habitantes de Barquisimeto, el repetino remozamiento al que esta siendo sometido, a partir de esta pasada semana, el emblemático Parque Ayacucho, después de varios años de abandono y destrucción, convirtiéndose en una guarida de malandros, malviviemtes, canapiales, pedigüeños, rateros, mujeres que ejercen la más antigua profesión del mundo y mariposones, cuando otrora fue uno de los principales centros de paseos todos los fines de semanas para las familias larenses que usaban sus mejores galas para lucirlas en el lugar. Se preguntan los vecinos, quienes hasta fotografías han hecho de los camiones y las decenas de trabajadores que están en el lugar, si es que acaso le pondrán algunos “pañitos de agua tibia” para realizar alguna actividad, con motivo de la visita de algunos de los enchufados del alto gobierno, o tiene que ver con las posibilidades de que ya avizoran unas nuevas elecciones; lo cierto es que algo están haciendo, colocan lo que le faltan a las estatuas, para lo cual han contratado a un personaje que llaman “El Artesano”, quien está elaborando y rellenando las partes en yeso, seguramente para pintarlas luego de color bronce; no sabemos si van a remozar los pocos bancos de mármol que aun quedan, o los van a hacer de madera. Lo cierto, es que ante la inquietud de los vecinos, han dicho que el financiamiento es parte del programa “Embelleciendo a Venezuela” y que construirán casetas de vigilancia que ocuparán funcionarios policiales. Sin embargo, todos recuerdan la frase de Santo Tomás: “Ver para creer”. Han engañado tanto a este pueblo, que ya nadie les cree.

A propósito, mucha es la polvareda ha levantado la noticia de la millonaria inversión en abandonado parque Ayacucho, que hará el príncipe achocolatado, quien ha mencionada que se trata de una suma que estaría por encima de los 5.000 millones, ya que no solamente contemplan recuperar los monumentos, todas las fuentes, los sistemas de riego, se instalará un sistema de iluminación, habrá un banco de transformadores, además de todo el ornato, lo cual sería por lo demás justo, después de tantos años de abandono y de ausencia total de mantenimiento, lo cual es perfectamente demostrable y de lo cual pueden dar fe los barquisimetanos, tanto los más viejos, como algunos no tan pasados de años. Sin embargo, los vecinos esperan que los recursos no vayan a parar al bolsillo de unos cuantos vivos criollos o en las arcas de contratistas de maletín. Por cierto en la más reconocida y respetada esquina de la capital larense, como es la esquina de los lamentos, comentan que con tantas necesidades en los hospitales y centros del salud del municipio, el gobierno local debería priorizar y asignar parte de esta cuantiosa inversión, a otras áreas de mayor interés para la colectividad. Sería interesante conocer el listado de los contratistas que están trabajando en la recuperación del Parque Ayacucho y con cuanto se están bajando, para recibir las asignaciones.

Aseguran en medios políticos que con los recursos aportados por gobiernos amigos, entre ellos el de los Estados Unidos, para que se pueda mantener operando el gobierno legítimo de Juan Guaidó, quien no puede disponer de los recursos del erario público que sigue dilapidando el régimen, al parecer se hizo un aporte equitativo a los partidos políticos de oposición, para sus actividades, las movilizaciones y la logística, lo cual de ser cierto, nos parece lógico y razonable; sin embargo, resulta sensato pensar que a la hora de las giras que realiza el actual líder de la oposición, ya que sigue manteniendo un 60% de respaldo popular, según encuestas conservadoras, los gastos sean prorrateados entre todos los que recibieron su cuota parte de dinero. El comentario viene al caso, porque llega hasta nuestra mesa de redacción, que hasta el jueves 7 de noviembre, horas antes del arribo del presidente del Parlamento y encargado de la República a la capital de Lara, a cumplir con una gira de motivación para la convocatoria del 16N en Lara, no se contaba con los recursos para pagar el sonido y andaban de carreritas, ya que todos recibieron, pero nadie quiere aflojar una locha a la hora de sufragar los gastos. La verdad que no hay derecho.

Por cierto, aseguran que en VP en la región están empeñados en no querer hacer las cosas bien. No arriman una al mingo y ya es comentario a soto vocce, que dizque ponen el mayor empeño en torpedear todas las actividades del Frente amplio, cuando en estos momentos lo que cuenta es sumar y tomar conciencia de la necesidad de empujar la carreta en la misma dirección, que no es otra que lograr el cese de la usurpación. Guaidó es mucho lo que está haciendo, a pesar de todos los contratiempos, de la falta de recursos y de las constantes agresiones de la que es víctima, incluso por la propia gente de la oposición. Verdaderamente y sin que nos quede nada por dentro, porque no tenemos aspiraciones ni políticas, ni de cargos y mis problemas personales, gracias a Dios los tengo resueltos, de manera que así no van a llegar lejos y dañan la imagen del presidente. Las diferencias internas del partido naranja está en plena efervescencia cuando el país reclama altura, responsabilidad, compromiso, lealtad, dignidad, grandeza, interés superior, amplitud y sindéresis, por qué no se pueden anteponer los intereses de Venezuela, por encima de los intereses partidistas y particulares que podamos tener. Vamos a salir de esto y luego buscaremos acomodo, pero es necesario que no sigan contando los pollos antes de nacer.

Insólito lo que viene aconteciendo con el caso del local donde opera el negocio de Don Pablo Canela, en la carrera 21 entre 29 y 30, y como ya lo expresamos este tipo de edificaciones que forman parte del acervo cultural de la ciudad, deben ser protegidos y tener garantizada su permanencia como símbolos del Barquisimeto de ayer, que terrófagos, muchos de ellos con muy pocos escrúpulos, se han empeñado en destruir en nombre de la modernización de la ciudad. No es mi intención, participar en la diatriba que se ha generado en torno a si fue Concultura o alguno de los “genios” del gobierno revolucionario, el responsable de que la edificación tenga en estos momentos una “espada de Damócles” encima, sino que lo deseable es buscar vías que impidan que se cometa esta nueva atrocidad, en contra de las pocas edificaciones históricas que ya quedan en la capital musical de Venezuela, más en este caso que ha sido una tienda de fabricación, comercialización de instrumentos musicales y escuela de música, que debe ser preservada.

Se observan posiciones contradictorias en torno a la remodelación de la piscina y los alrededores en el Colegio de Abogados del estado Lara, que hoy luce como una tacita de plata, luego de que al parecer por el incumplimiento de los pagos de las cuotas de mantenimiento de muchos de los socios del gremio, había caído en el abandono y descuido debido a la falta de mantenimiento. Aseguran que esta área fue cedida para su recuperación y administración, a la empresa hierro, que se realizó y financió los trabajos de refacción, por lo que ahora los abogados que deseen utilizar las instalaciones, deben pagar las tarifas correspondientes. Lo que ha llamado la atención, es que ahora el lugar dizque se ha convertido en lugar de reunión de militares de alto rango, mientras que los de bajo rango, siguen utilizando las instalaciones del Circulo Militar que les queda a escasas cuadras, incluso algunos abogados han comentado, dizque allí en las tenidas hasta surgen oportunidades de negocio. Comentan que la empresa que recuperó y administra la piscina, al parecer es de alguien que está bien enchufado. El sargento de Nirgua, celebró este viernes un acto en estas instalaciones, lo que pareciera corroborar lo que piensan algunos abogados.

En verdadero karma se ha convertido para los habitantes de la capital larense, el problema del suministro del servicio eléctrico, por parte de la empresa que administra la electricidad en la región, los cortes de luz en Lara han aumentado de 3 a 5 y 6 horas diarias y no hay ninguna planificación, sino que se producen en cualquier hora del día. Nadie informa sobre el cronograma que debería implementarse de manera permanente, tampoco dan respuesta a las muchas denuncias por averías y daños a equipos electrodomésticos, son muchas las familias a las que se le han quemado las neveras, los televisores, microondas, licuadoras, planchas, bombillos por montones, y por supuesto no hay nadie a quien reclamarle, a menos que se acuda a la Corte Celestial, porque con la total impunidad que existe en el país y lo mediatizada que esta la administración de justicia, acudir a las instituciones como el Defensor del Pueblo, es una completa y absoluta pérdida de tiempo. Muchas penurias sigue pasando el soberano por la fallas del servicio eléctrico, del gas, agua, gasolina y pare de contar, lo que conduce que la gente ande siempre tratando de averiguar, a qué se refiere Carmelina, cuando habla de la “gestión perfecta”, porque lo que es en Lara, no se ve por ninguna parte.

Nuevamente salta a la palestra el caso de un acto bochornoso que fue detectado en un centro social de la región, donde una empleada de mantenimiento localizó a una pareja en actos poco ortodoxos, y en su momento se habló de su expulsión de por vida y demandados por daños morales. Ocurre que los acusados solicitaron un recurso de amparo que les fue concedido en condiciones dudosas, ahora son intocables y siguen haciendo acto de presencia como si no hubiesen “roto un plato”, además brindando con escocés mayor de edad en el bar del lugar; pero además dizque han contratado a dos abogados, con la intención de darle el zarpazo al centro social. Lo cierto es que la directiva, que en su momento solicitó que no se publicara nada del caso, por el daño que podría causarle a la institución, ahora andan con las manos en la cabeza y no encuentran como zafarse de tremendo paquete, mientras que los socios honestos y serios, que son la gran mayoría, tienen que seguir soportando las veleidades de Ruperta y su novio, a quien todos recuerdan porque le pasó la navaja barbera a todos los cadiveros.

Inteligente y acertada la decisión de Don Guille de denunciar ante el Ministerio Público y ante los medios de comunicación, las amenazas de las que ha venido siendo objeto y que ponen en riesgo su integridad física, como consecuencia de las denuncias que ha venido manteniendo en forma recurrente, con una serie de hechos de corrupción en la región y del sonado caso del asesinato de varios jóvenes de la población de El Tocuyo, presuntamente a manos de funcionarios policiales. Esta es una de las formas de salirle al paso a cualquier intención aviesa que pudiera estar articulándose en su contra o de alguno de sus familiares, sobre todo en estos momentos, donde se han producido denuncias concretas en contra del régimen de haber creado “grupos de exterminio” para actuar en contra de dirigentes políticos y sociales de la oposición, cuya actuación más reciente al parecer, según denuncian los diputados de VP, tuvo que ver con la muerte del dirigente de Petare, Edmundo “Pipo” Rada que ahora pretenden hacer ver como un hecho pasional. En todo caso, Don Guille debe “andar mosca”, y siempre concurrir a lugares donde no este solo, recuerde que “ no hay que creer en brujas, pero de que vuelan, vuelan”.

Muy mal quedó nuevamente el amigo asesor y hombre de confianza del sargento de Nirgua, luego de que se fuera de yoyo y anunciara públicamente un listado de nombres, que habrían sido escogidos en el seno Avanzada Progresista, para postularlos como sus candidatos para forma parte como rectores de un nuevo Consejo Nacional Electoral; listado que de entrada generó el rechazo inmediato de alguno de los mencionados, como es el caso de Padrino, que fue un de los que recibió el mayor rechazo a través de las redes sociales; sin embargo, lo que más ha llamado la atención, es que aún no habían pasado 24 horas de haberse dado a conocer los nombres, cuando salió el propio Henry Falcón a aclarar que su partido no tenía candidatos para el CNE, desautorizando lo anunciado por el personaje del “el 28, el 28”, haciéndolo quedar en el más espantoso de los ridículos, y según comentarios de algunos dirigentes de AP, si tuviera un poco de dignidad, ya habría anunciado que se deslindaba de esa organización política. A menos qué, maquiavélicamente, haya sido un globo de ensayo, para observar la reacción de la gente, en el que Falcón estuviese también participando con conocimiento de causa, reaccionando de esa manera, al ver el nivel de rechazo que la propuesta recibió del soberano. Lo cierto, es que hay que observar como se siguen desenvolviendo los acontecimientos.

La exposición del ex burgomaestre de Carora, en la sesión del Parlamento, el pasado martes 5 de noviembre, es una máxima demostración de cinismo a la cual ya nos tiene acostumbrados en cada una de sus intervenciones, poniendo nuevamente en evidencia que es una marioneta que baila al son que le tocan, a quien utilizando cuando el zar de las cantinas militares, se niega a dejarse manipular por el inquilino temporal de Mraflores, por “Cejotas” o por Diosdiablo. Aquello fue un arroz con mango, donde la agarró con “Maria Machado” a quien mencionó en varias oportunidades, sin venir al caso, cuando allí lo que se le estaban solicitando eran los nombres que representarían al oficialismo, en la Comisión Preliminar para seleccionar los candidatos a conformar el Comité de Postulaciones, que evaluarán los nombres de los potenciales aspirantes a rectores de un nuevo CNE. Estuvo empeñado en defender a la ilegítima ANC, que ahora hasta los propios chavistas desconocen por su inutilidad e ineficiencia, y al final de su discurso se le olvido mencionar los nombres de los diputados del Bloque de la Patria. Nunca en la se ha olvidado en la región, que este es el personaje que propuso cambiar el nombre a Carora.

Aseguran que hace apenas unos días, habría llegado desde Caracas, una comisión especial a verificar las múltiples denuncias sobre los tribunales del estado Lara. A parecer las irregularidades son de pronóstico reservado, supuestamente por cobro en verdes para agilizar trámites, cuarentear casos o dar libertades express. Por cierto dicen que uno de los interventores estuvo un buen tiempo en el Ministerio Público en Barquisimeto y se preciaba de ser un probo y eficiente funcionario público. Aseguran que habrá nueva movida de mata. Dizque defenestrarán a todos los jefecitos incluyendo al conyúgue de una magistrada del TSJ, ya que aseguran que el personaje presuntamente no le bastó con lo que se habría lucrado en tierras andinas, sino que ha seguido con la mala práctica desde que llegó a la capital crepuscular. Si las paredes del edificio nacional hablarán, cuántas historias contarían. Recordamos que hace pocos días se llevaron en los cachos, por lo menos a cinco, fue cuando algunos de los más conocidos abogados de la región, comentaron que en ese listado, no estaban todos los que eran, ni eran todos los que estaban, porque los guisos se continuaban cocinando en los mismos fogones.

Aseguran que un grupo de militares de mediano y alto rango, andan como plancha de chino, debido dizque a la negativa del régimen de otorgarles o renovarles sus pasaportes. La dictadura les viola flagrantemente sus derechos a los verdes olivo, por temor a que siga aumentando el ya elevado número de bajas o deserción en ese complejo y complicado mundo en estos momentos. Muchos se quejan dientes adentro, otros lo expresan entre sus amigos de confianza, pero otros a voz pópuli. Lo que si es cierto es que a los militares, no les estarían dando citas en el Saime y sí se las dan, cuando llegan a las oficinas los rebotan cual pelotitas de goma, dizque por “órdenes superiores”, poniéndose nuevamente en evidencia, que el proceso revolucionario es como un molino de caña, te utilizan, te colocan como carne de cañón, te sacan el jugo y cuando ya lo que queda es el bagazo te lanzan a los tigres. En todo caso, el miedo el libre, pero son muchos los venezolanos que cuando ven esto, comentan “a ellos también a ellos les están dando su dosis de patria”.

Juan Bautista Salas