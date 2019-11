PulsoEmpresarial Moulin Rouge: Un evento temático para despertar los sentidos

En el Gran Salón del Hotel Jirahara en Barquisimeto, ambientado al estilo Moulin Rouge, con Arte y Magia propia de la súper abudancia creativa de Wellness & Brizon CA que presentará el Show Temático Moulin Rouge, un Evento esperado en la ciudad, donde los participantes podrán disfrutar de los mejores consejos, información, tips y claves para llevar una vida íntima sana y alcanzar la plenitud en pareja, con la Dra. Elisa Hernández, profesional de gran trayectoria, especialista en sexología que junto a la Agrupación Artística El Club de los 30, conformado por jóvenes artistas desarrollarán un Musical Show y Stand Up en Vivo al estilo Parisino.

La Dra. Elisa Hernández señala que este evento es distinto, es decir es especial para salir de la rutina, en donde aprendemos divirtiéndonos, abordando el tema de la sexualidad que es tan particular y hermoso. Importante para llevar una vida en bienestar. Mucho más en estos tiempos agitados donde la sexualidad se ve afectada por la vorágine de la cotidianidad resquebrajando relaciones, es imperante conectarnos con la creatividad y reavivar, o estar preparados para recibir todo lo mejor que tiene esta importante área en nuestra vida.

Agrega la Dra. Hernández que : “Hombres y Mujeres nos parecemos porque estamos en el planeta tierra y somos seres humanos, del resto no nos parecemos, entonces cuando yo pienso algo desde mi punto de vista yo creo que él o ella está pensando igual y no es así, la expectativa es una de las primeras causas de incomprensión y, uno espera que él o ella actúe, diga o haga algo que yo quiero y no es así, entonces hay que replantearse lo que tiene que ver con la comunicación de esa relación maravillosa que se llama pareja y este punto es de vital importancia para la armonía y Desarrollo de la sexualidad en pareja. “Para descubrirnos y comprendiéndonos a través de la Comunicación amorosa y asertiva, despojándonos de tabúes y permitiendo la comprensión y entendimiento en pareja.

Con un lenguaje sencillo se develaran creencias, se derrumbaran tabúes en las miradas cómplices de lo posible para que los enamorados consigan las claves de la Fuente del placer y mantengan viva la llama de la pasión.

Por su parte el director de la Agrupación Artista de los 30 Profesor Johalber Hurtado informó que el evento contará con 4 performances y 20 bailarines interpretarán, para el entretenimiento de los presentes, los números de Lady Mermelade, Sparkling Diamonds y Girl Gone Wild.

Esto y mucho mas encontrarás en este Evento Temático Moulin Rouge producido por Wellness & Brizon CA para despertar los sentidos, en una velada que se nutre del Amor y la Armonía y enciende tus sentidos con contenido valioso, profesional , lleno de Sabiduría, Arte, Humor, Sonrisas y Entretenimiento, acercándonos a la plenitud del placer considerando la sensualidad parte importante de una vida plena, con la fusión Show y Stand Up para comprender diviertiéndonos sobre las claves para una vida feliz en pro del éxtasis y el placer tan necesarios para una Salud Integral.

Este 15 de Noviembre atrévete a disfrutar de un Evento que recordarás y agradecerás para toda la vida.