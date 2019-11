VIDEO Carolina Herrera sobre influencers: “No son el estilo de la moda, son el estilo del dinero” #15Nov

La diseñadora venezolana Carolina Herrera participó en la segunda edición de Latin American Fashion Summit que se realiza en Colombia, en donde aprovechó para dar su opinión sobre las “influencers” de la moda.

Con su acento caraqueño a pesar de los 25 años que tiene viviendo en New York, Herrera cargó contra las influencers que últimamente han tomado relevancia en los medios de comunicación. Para la afamada diseñadora ellas (las influencers) no tienen un estilo propio si no que “se ponen lo que le den para un show”.

Aunque admitió que no entiende mucho sobre el tema de las influencers en la moda, dijo que para ella “no son el estilo de la moda, son el estilo del dinero”.

Carolina Herrera dejó claro que para ella no son importante las influencers porque “lo que importa es si los clientes la compran”.