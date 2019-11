Más de 15.000 jóvenes han fallecido violentamente en Venezuela desde el 2017 #19Nov

En Venezuela han fallecido más de 15 mil jóvenes por la violencia desde el año 2017, denunció la diputada a la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, Karin Salanova, en la plenaria de este martes en la Asamblea Nacional, durante el Debate sobre la Impunidad Reinante en el país.

“Han fallecido 15.890 jóvenes producto de la violencia desde el año 2017 de acuerdo con las cifras ofrecidas por el Cecodap. Estamos dañando a nuestros propios niños. El Ministerio Público incumple con su obligación al no investigar todos los casos, se pierden pruebas, no se llevan a cabo los juicios y no se respeta el Estado de Derecho”, aseguró.

La parlamentaria también se refirió al caso del niño de 11 años de edad, con síndrome de Asperger, quien denunció ser víctima del maltrato por parte de un funcionario de la Guardia Nacional, por agarrar la oveja de un pesebre navideño.

“Me pregunto si estamos protegiendo el futuro del país, ¿es justo que un niño tenga que ser torturado, asustado, porque agarre unas ovejas de un pesebre? Esto lo que evidencia es la falta de instituciones que protejan a la población”, destacó. Con relación a la salud de los infantes Salanova señaló que “Han fallecido 33 niños por casos de diálisis no practicadas en el Hospital de Niños J.M. de los Ríos, la fiscalía no ha investigado qué fue lo que se hizo o se dejó de hacer con estos niños, queremos que se cumpla la ley, que no sea letra muerta”, advirtió