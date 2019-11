VIDEO Amar la profesión y salvar vidas, la motivación de las enfermeras del estado Lara #19Nov

Amar su profesión y salvar vidas, es lo que llena de motivación y valor a todas las enfermeras del estado Lara que continúan en pie de lucha por servir a una nación que padece la peor crisis humanitaria de su historia.

Tras un encuentro de enfermeras en el Colegio de Médicos, realizado a propósito de las Jornadas Pineda 2019, las profesionales aseguraron que el amor por el oficio y los pacientes es lo que las mantiene trabajando arduamente en los centros de salud.

Los bajos salarios y el alto costo de la vida en el país, son motivos suficientes para querer desertar y buscar opciones fuera de nuestras fronteras. No obstante, para Gudelia Márquez, enfermera del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (HCUAMP), las trabas y los problemas que se les presentan en su día a día no deben ser “excusas”, debido a que la vida de los pacientes depende de ellos.

“Estamos haciendo todo lo posible por hacer nuestro trabajo de manera efectiva, no podemos colocar como excusa la situación o que tenemos diferentes dificultades para llegar a nuestro trabajo (…) No podemos colocar esos problemas por encima de la gestión del cuidado”, expresó Márquez.

Por su parte, la licenciada en enfermería Aurimar Pérez, indicó que “todos tenemos problemas socioeconómicos” pero que la salud es la prioridad.

“Es triste estar postrado en una cama y no tener una mano amiga (…) Sí, es verdad, no tenemos transporte, no tenemos gas, no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos insumos, pero tenemos la vida”, enfatizó Pérez.

Por último, las profesionales de la salud agregaron que seguirán respaldando todo tipo de protestas y manifestaciones con el fin de exigir a las autoridades mejores condiciones laborales y salariales.