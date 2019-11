AvanceIMP Estudiantes y sociedad civil se concentra frente a la UCLA #21Nov

View this post on Instagram

#AvanceIMP Estudiantes y sociedad civil larense se concentran frente al Rectorado de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, en la carrera 19 con calle 8 de Barquisimeto en la jornada de protesta convocada para este jueves, en aras de conmemorarse el día del estudiante universitario. . La protesta se encuentra enmarcada en la convocatoria hecha en días pasados por el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, contra la usurpación de Nicolás Maduro y la violación de los Derechos Humanos en Venezuela. . En Lara, los universitarios buscan dignificar la calidad de la educación que reciben, así como la liberación de compañeros detenidos en protestas recientes. . Texto: Yorvi García Fotos: Katherine Nieto . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Regionales #Concentración #UCLA #DíaDelEstudianteUniversitario #Lara #Barquisimeto #Protesta #Noticias #Información #News #ElImpulso #21Nov