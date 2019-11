AvanceIMP Piquetes de la PNB se apuestan en varios puntos de Barquisimeto #21Nov

View this post on Instagram

Ante la convocatoria a marcha realizada por los estudiantes universitarios de la región este jueves, fuertes contingentes policiales permanecen apostados en varios puntos de Barquisimeto. . El equipo de Elimpulso.com constató dos de estos puntos, el primero ubicado en la avenida Morán con Venezuela y el segundo en la avenida Bracamonte, frente a la Flor de Venezuela. . Cabe destacar, que la movilización partirá desde el rectorado de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado y buscará llegar hasta el destacamento 47 de la Guardia Nacional, donde acompañados de la sociedad civil, exigirán la liberación de estudiantes detenidos en recientes protestas y pedir a los militares que "se pongan del lado del pueblo". . Texto: Yorvi García Vídeo: Luis Miguel Rodríguez. . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Regionales #Marcha #DíaDelEstudianteUniversitario #Protesta #PNB #Piquete #Represión #Lara #Barquisimeto #Noticias #News #ElImpulso #Información #21Nov