VIDEO Colombia: Con carro bomba atentaron contra policías de Santander de Quilichao #23Nov

View this post on Instagram

La noche del viernes 22 de noviembre se registró un atentado contra una estación policial ubicada en el municipio Santander de Quilichao, Colombia, que dejó al menos tres funcionarios muertos y otros diez heridos. . El ataque fue generado a través de un “carro bomba” y según el informe de las autoridades, fue obra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC). . “Es un atentado de grupos organizados que manejan recursos y que tienen que ver con el tema de la droga”, aseguró el secretario de gobierno municipal, Jaime Asprilla, quien también notificó la ejecución de toque de queda en todo el departamento de Valle del Cauca. . Cabe recordar, que el país vecino vive días de tensión debido a los fuertes disturbios que se han generado tras el llamado de paro nacional, donde también se han registrado saqueos y destrozos a la propiedad pública. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: Cortesía . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Internacionales #Colombia #Atentado #CarroBomba #Disturbios #Policías #FARC #Noticias #Información #News #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #23Nov