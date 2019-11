Conversación entre canciller colombiana y embajador ante EE.UU revela datos sobre Venezuela #25Nov

La grabación de una conversación que sostuvieron el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos Calderón y la nueva canciller colombiana, Clauida Blum, fue publicada el pasado miércoles por el diario Publímetro y desvela detalles sobre el gobierno norteamericano, el nuevo ministro de Defensa de Colombia y la estrategia contra Venezuela.

La conversación que se filtró a Publímetro, registra cómo Santos le hace una especiel de inducción a la nueva jefa de relaciones exteriores. La grabación del encuentro entre ambos funcionarios, en un restaurante Washington, deja ver que la nueva canciller de colombia, cree que la solución a la crisis de Venezuela no es un golpe militar, “porque los militares no lo van a sacar”. Lea la conversación a continuación: “Trump puso a Tillerson y Tillerson le salió con un chorro de babas. Hace diez años yo venía acá. Yo venía mucho a Estados Unidos, mucho porque yo era el que manejaba Derechos Humanos… Entonces yo llegaba al Departamento de Estado y uno sabía cómo funcionaba eso, pero la entrada era siempre al Departamento de Estado. Uno sabía que esto era predecible, que esto iba así. Hoy en día eso se acabó”, dice el embajador. Agrega que un colega embajador, el de Singapur, le contó que en la administración de Barack Obama iba al Departamento de Estado una vez por semana y que hoy lleva ocho meses y no va porque ya “no cuenta”. Y añade: “Eso no quiere decir que Pompeo no tenga peso, pero el resto, nada. Esto está dividido por secretario, subsecretario… De ahí pa’ abajo parece una ONG“. En otro apartado, el embajador Santos se refiere al saliente Canciller, Carlos Holmes Trujillo. “Yo quiero que te conozcan”, le dice a la canciller Blum, a quien le indica que juntos irán “armando una agenda estratégica, porque Carlos (Holmes Trujillo) no hizo nada. No tenía una estrategia”, sostiene. A lo cual, la Canciller interpela: “No, estaba haciendo política”. Y retoma Santos: “No tenía estrategia. Yo decía: ‘¿A qué vienen?’. Nos ponía a correr, a sacar citas y luego las cancelaba”. Ante lo cual lo califica la nueva canciller: “Un desastre”. El embajador explica que la agenda depende de la gestión de la nueva ministra y sugiere sus ideas de agenda diplomática: “Es comercial, es política, es de ayuda, es militar y yo te paso eso”. A partir de este momento la charla versa sobre la importancia se mantener una agenda bipartidista y se recuerdan los tiempos de la era Uribe. Luego los diplomáticos pasan a temas de la política criolla. Santos Calderón deja ver que no tiene la mejor relación con Holmes Trujillo porque él lo ve como una competencia electoral. “Lo que pasa es que él (Carlos Holmes Trujillo) piensa que yo me voy a meter a la política”, señala el embajador, y lo interpela Blum: “Que vas a ser su competencia”. Ante lo cual Santos sostiene que no tiene intereses electorales. En ese momento, Santos Calderón afirma: “No tengo un interlocutor en Defensa, porque Botero no trabajaba o venía. Espero que Carlos (Holmes Trujillo) sea el interlocutor. Ante lo cual Blum sostiene “Pero dígaselo al presidente también, porque para mí el país más importante en este momento es Estados Unidos. Y usted se tiene que fortalecer porque hay una serie de chismes”. Luego pasa a temas electorales en Estados Unidos y señala que Trump va a arreciar contra las drogas, migración y Venezuela. Agenda Venezuela Posteriormente, el embajador Santos le proyecta que en unos días deben volverse a reunir y definir algunos asuntos de la agenda, en la que Venezuela ocupa un lugar estratégico. La canciller confiesa que está “aterrada de la chismografía”, pero dice que igual poco le importa.Ante lo cual Santos le recomienda: “Sí, que le resbale. Usted lo tiene que hacer es hacer bien la tarea”. Y Blum promete: “Sí, yo no voy a perder el tiempo en ese tipo de peleas”. Ante lo cual el embajador sostiene: “Me parece buenísimo. Pero, venga le cuento entonces cómo están las cosas en Estados Unidos. Le voy a hacer como tres panoramas. Ahoritica viene un venezolano para que hables con Guaidó. De una vez, te lo van a pasar ya”.

Blum y Santos se concentran en el tema de Nicolás Maduro y el intento internacional por presionar su salida del Gobierno y dice el exvicepresidente: “Creo que eso se va a mover. Aquí había varias cabezas que manejaban lo de Venezuela de una manera distinta. Lo del Tiar (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), el Departamento de Estado lo quería, la Casa Blanca no. No sé en qué momento cambió la política en la Casa Blanca. Pero aquí todavía no se ponen de acuerdo. Trump no se va a meter en Venezuela. Pero si este señor no se va (Maduro), Colombia no tiene futuro. Si este señor no se va, nos va a hacer la vida imposible”. El embajador sostiene que en Estados Unidos se ha perdido el interés por presionar la salida de Maduro y que la tarea de la Cancillería es ponerlo en la agenda internacional. Ante lo cual, Blum intervienen: “La solución no es un golpe militar, porque los militares no lo van a sacar”.

La Canciller le pide a Santos que le ayude con ese tema de Venezuela, y el embajador le informa que la CIA no se está metiendo en el tema. “¡No, no se está metiendo!”, exclama Blum, y responde Santos: “La CIA está ‘pfff’”. Blum agrega que ahora que empiece la campaña es incierto lo que vaya a pasar con Venezuela, yel embajador especula: “Si Trump ve muy difíciles las elecciones, se mete a Venezuela”.

Blum no coincide con Santos y sostiene que eso lo ve lejano. Ante lo cual dice Santos: “Yo lo único que veo es con acciones encubiertas allá adentro, para generar ruido y apoyar a la oposición que allá está muy sola”.Y responde Blum: “La gente ya no cree. Esa ayuda humanitaria fue un fiasco. Colombia tiene que jugársela, porque como está, estamos retrasados con Venezuela. La gente ya no cree, no cree en lo que hizo el Gobierno. Esa ayuda humanitaria fue un fiasco total. Entonces ahí hay que pensar en una estrategia, yo no sé cuál”.