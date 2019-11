VIDEO Ciudadanos respaldaron convocatoria de Guaidó este lunes contra la usurpación en Barquisimeto #25Nov

View this post on Instagram

Un grupo de ciudadanos, acompañados por dirigentes juveniles de partidos políticos y representantes gremiales se concentraron este lunes en la avenida Los Leones con Lara, al este de Barquisimeto para continuar con la agenda de protesta sostenida convocada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. . Teodoro Pérez, dirigente juvenil aseguró que "pese a la poca asistencia a las manifestaciones, es importante seguir motivando a la ciudadanía a luchar para lograr el cese de la usurpación". . De igual forma destacó que la ruta sigue siendo la calle pues es un factor fundamental de presión, por lo que continuarán haciendo estos llamados. . Texto: Yorvi García Vídeo: Gisela Carmona Edición: Lizzie Suárez . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Regionales #Protesta #Manifestación #JuanGuaidó #CeseDeUsurpación #News #Noticias #Información #Barquisimeto #Lara #ElImpulso #25Nov