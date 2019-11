VIDEO ¿Qué es el ASI? Alerta sobre el Abuso Sexual Infantil #26Nov

“Cuando se tiene un hijo, se tienen todos los hijos de la tierra, al hijo de la casa y al de la calle entera”. Cuando se habla de niños, se habla de hijos. Quienes tienen hijos, decía en su poema, Andrés Eloy Blanco, se tienen a todos los hijos del mundo.

Como padres, siempre duele y alertan los casos de violencia y abusos infantiles. Esa alarma se ha encendido desde hace unas semanas en la región larense.

El incremento de este tipo de casos ha aumentado de manera abismal, un flagelo más que se une a la larga lista de desgracias que vive Venezuela.

El caldo de cultivo causado por la crisis humanitaria, la crisis económica y la descomposición social ha hecho que el número de abusos sexuales a menores haya aumentado. Según la psicóloga venezolana Zulma Camacaro, esta situación se ha presentado por la ola migratoria de venezolanos huyendo de la crisis del país. “Muchos niños se han quedado solos con la migración de venezolanos por la crisis humanitaria compleja que vive el país. La gran mayoría de menores han quedado a cargo de tíos, abuelos, incluso vecinos sin ningún nexo con el niño. El cuidado de estos no es el mismo que le puede dar su padre o madre. A veces los niños quedan a cargo del propio victimario”.

Cifras reveladas por la UNICEF señalan que más de 240 millones de niños en todo el mundo son víctimas de Abuso Sexual Infantil (ASI) cada año. Un delito que no es de ahora, sin embargo, se ha incrementado por el silencio de las víctimas y la falta de información que contribuye a que este crimen que rechaza toda la sociedad, se acentúe.

Lara en el ojo del huracán

Pocas cosas pueden sorprender a los venezolanos con toda la situación que se vive en esta triste actualidad que refleja la crisis humanitaria compleja, sin embargo, desde hace algunos días varios casos de ASI (Abuso Sexual Infantil) aparecieron reflejados en las redes sociales, la mayoría en Barquisimeto, capital del estado Lara.

Junio: Presuntamente, Leila Maramara (31) junto a su pareja Pedro Lago (62) fueron detenidos por grabar videos con su hijo mientras mantenían relaciones sexuales (Barquisimeto).

Agosto: Omar Pire (26) quedó detenido luego de que se entregara a Polilara por cometer el presunto abuso sexual contra una menor de cuatro años, en Crespo (Duaca).

Agosto: Juan Unda (38), trabajador del Saren, le fueron descubiertas más de 100 imágenes pornográficas infantiles que presuntamente difundía (Barquisimeto).

Septiembre: Gustavo José Bocaranda Colmenares (60) supuestamente abusó de dos menores que lo consideraban como tío (Palavecino).

Septiembre: Néstor Revilla (69), un artista plástico de Lara, fue denunciado por presuntamente manipular a las menores inscritas en su taller de pintura “Revilla Arte” para abusar de ellas (Barquisimeto).

Septiembre: Se presume que Freddy Medina (56) abusó de una pequeña y fue detenido por el Conas (Tamaca).

Septiembre: Sergio Kedroff, presuntamente abusaba de su nieto de cinco años (Barquisimeto).

¿Qué es el ASI?

Según Goncalves y Ferreira en su investigación “Denuncias de violencia intrafamiliar contra niños y adolescentes por parte de profesionales de la salud”, el Abuso Sexual Infantil (ASI) es sin duda una de las formas de maltrato más devastadoras infringidas por los adultos en contra de los menores, y por tanto, el de mayores consecuencias generalizadas en la persona del niño/a.

En particular, el abuso sexual se suscita vulnerando la cualidad vincular interna a la familia; y provocando un fenómeno sociocultural que rompe con todo el imaginario instituido en torno a la función propia del cuidado adulto y a la institución familiar y social, transgrediendo los límites del poder y la confianza, depositada en la función de protección del niño/a por parte de un adulto, que es considerada fundante y articuladora de la vida psicológica infantil.

Desde una perspectiva más amplia, el ASI es una forma de violencia que involucra desde las dimensiones más íntimas del sujeto a aquellas “macro” relativas a las relaciones de género y poder que tocan tanto las esferas de lo público como de lo privado, e impactan en las transformaciones culturales y psicosociales del individuo en la sociedad contemporánea, y aún su comprensión permanece restringida al campo de lo delictual, en parte, “por las exigencias jurídicas que desconsideran las dimensiones psicológicas y sociales que configuran tal fenómeno”, configurando un desencuentro en la articulación entre el campo del derecho y la subjetividad.

Psicoeducar es una de las principales soluciones

Según la psicóloga y sexóloga Zulma Camacaro hay muchas formas de prevenir el abuso sexual infantil. Para ella la principal, es psicoeducando. Se refiere a hablar de manera normal, natural y sana en casa sobre la sexualidad humana. “Yo pongo como ejemplo cuando hablamos con nuestros hijos sobre las orejas. ¿Como le llamamos a las orejas?, orejas. Debemos empezar a llamar a las cosas como son. Cuando hablamos de las zonas genitales en la mayoría de las veces tergiversamos el significado de las cosas para adornar el lenguaje. La nalguita, la salchichita, la cuchumina. Los genitales se llaman pene, vagina y ano. Es importantísimo que el niño desde temprana edad conozca sus partes íntimas”, asegura Camacaro.

Empoderamiento del niño con su cuerpo

“Este es tu cuerpo, nadie lo puede tocar, solo mami, papi o la persona que está encargada de asearlo cuando va al baño. Sea abuelo, tío, padrino, usted no se deja tocar por nada ni por nadie. Ni en el colegio ni en ningún otra parte. hay que explicarle que hay partes íntimas y partes donde los demás sí pueden tocar, como por ejemplo, los brazos, los cachetes, las manos,pero hay otras partes que no, nadie puede estar tocando por ninguna circunstancia”, explica Camacaro, radicada en Bogotá, Colombia.

No obligues a tus hijos a demostrar afecto o simpatía cuando no lo desean

“Hay veces que como padres queremos enseñar normas de etiqueta a nuestros niños sin saber que puede ser perjudiciales en determinadas circunstancias. Si tu hijo siente miedo o no siente afinidad por alguien que frecuenta la casa no lo obligues a demostrar algo que no siente. Pregunta el por qué de esa actitud”, explica la especialista.

El testimonio de una madre que sigue sufriendo

El equipo de Elimpulso.com tuvo acceso al testimonio de María (nombre ficticio para cuidar la identidad de la fuente) una madre que vive todavía las consecuencias de que su hija fue abusada sexualmente.

María contó cómo ha sido el proceso desde que se enteró que su única hija fue víctima de Abuso Sexual Infantil. A pesar de que lo ocurrido fue hace siete años aún sigue sufriendo por todo lo que ha influido ese lamentable episodio en la vida de ambas.

Elimpulso.com y #ASINoEs

El equipo periodístico de Elimpulso.com, pensando en la prevención de este tipo de flagelos que tanto daño le hace a la sociedad, pone en marcha la campaña #ASINoEs a través de sus redes sociales para dar tips de cómo evitar que estos hechos sigan sucediendo en Venezuela y en cualquier parte del mundo.