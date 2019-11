Enfermeras protestaron porque no les han pagado aguinaldos ni hay recursos para hospitales #28Nov

Ante la demora en el pago de los aguinaldos y la asignación de recursos para el funcionamiento de los hospitales del país, el gremio de enfermería realizó una protesta frente a la sede del Hospital Universitario de Caracas, en la Universidad Central de Venezuela.

Ana Virginia Contreras,presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Caracas, tras denunciar este situación, hizo referencia a la decisión de los transportistas, quienes en forma unilateral incrementaron el precio del pasaje.

“Hoy lo señores del transporte, contrariamente a la solidaridad que debe haber en Venezuela en estos momentos, aumentan el pasaje como les da la gana, lo único que no aumenta es el salario de las enfermeras ni de los trabajadores venezolanos, hoy en Venezuela los trabajadores estamos en pobreza extrema y esta medida írrita, perversa por parte del Seguro Social”

Exhortó a sus compañeros a no tener miedo, no tienen nada que perder, “la dignidad no la negociamos”, agregando que están dispuesto a seguir en la calle, a luchar por el derecho al trabajo digno y también por el derecho a la salud de los pacientes.

Ratificó que la crisis del sector salud, puertas adentro de los centros de de asistencia medica, continúa no tienen insumos, tampoco medicamentos, denunciando además la persecución por parte de directivos de los centros hospitalarios, donde han estado suspendiendo los salarios y de sus cargos a los trabajadores que llegan tarde debido a la problemática del transporte.