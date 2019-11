Ricardo del Bufalo @RDelBufalo fue nombrado Ciudadano del Año por la ONG Más Ciudadanos #28Nov

La ONG venezolana “Más Ciudadanos”, que se caracteriza por la formación ciudadana a través de la cultura, la educación y acciones de índole social, celebró su segundo aniversario con una premiación que tuvo como finalidad, resaltar la labor de venezolanos que aportan y suman en el país.

Ante esto, el comediante y guionista venezolano, Ricardo del Bufalo, fue premiado como “Ciudadano del Año”, ya que es considerado un ejemplo de constancia, coherencia y lucha democrática.

Por este reconocimiento, del Bufalo agradeció a través de su cuenta de Instagram con una actividad que lo caracteriza: La canción informativa. Este ingenioso y sencillo trabajo que consiste en cantar rimas con un grado de sarcasmo pero con mucha realidad de las situaciones que son tendencia en el entorno venezolano.

“Gracias a la ONG Más Ciudadanos, por postularme con grandes venezolanos. Ahora me jodí, no puedo hacer nada feo, si escupo en la calle, me meto en un peo“, canta del Bufalo, caracterizando su sátira.

Y agradeció diciendo: “Dedico este premio a los venezolanos que son solidarios, que siempre dan su mano, por un país de paz, por un país de hermanos, por un país de menos pueblo y más ciudadanos“.

Cabe destacar que los reconocimientos que fueron entregados por esta ONG se otorgaron luego de una votación online de los ciudadanos.