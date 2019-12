Dune y los Diarios Robados (El Foro Pesquero Ñero y la Sabiduría Arrakis) VI – (P-2) #2Dic

Hemos alcanzado el punto de inflexión.

Las medidas parciales de nada sirven.

Si queríamos vivir debíamos librarnos de la ira,

…el dudoso hijo de los hombres y las mujeres corrientes…

El Libro de los

Alcohólicos Anónimos

09.06 hrs… Entre El Tirano y Playa Parguito- Isla de Margarita

Amanece y el sol como munición atea,da en la cara de los viajeros de las Indias extraterrestres. Sonó a Pancho Herrera Luque y su Historia Fabulada. Pensó desde su lejanía el profesor Marín, con las guayabas maduras de su nueva casa de playa El Tirano sin Aguirre, con la fila de indias de las alcayatas maniáticas sin Feng Shui y desde la Hamaca,haciendo antesala por el nieto que no cabe de contento y ahora duerme poco, se levanta temprano, investiga casi todo lo que puede en el Lap Top que acaba de regalar el nono Chuito Maríno mejor conocido como Capitán América y se prepara para ser, sin saberlo, el discípulo margari-ñero preferido terrícola de la Galaxia Leche o Vía Láctea del gran V, prosaicamente llamado por la tripulación vergonzosa del 3 puños siglas ARSH-Perla Ñera, Viernes D’Artagnan. Siempre V presiente con pre-esencia y la energía emergida de su frontispicio como un sudor de búho sabio, o como de maestro Zen, que nos alcanza, sin saber cómo, porqué, solo cuándo y acaso a medio entender. Es como tratar de concebir el mandarín sin haber leído una sola letra del alfabeto chino.En efecto se trataba del sabio héroe Fremen, multi-universal y multi-versado, más famoso de la historia del estos lados, sin centro ni borde, del multi-universo de los últimos diez mil años terrestres, donde los Diarios Robados y la Senda de Oro toman protagonismo apenas asomamos la cabeza con todas las gotas ñeras del polvo, azotándonos sin piedad,ésta nuestra cruel incredulidad. Jr., empezó a gozar…

La alborada tocó las trompetas de la aurora no boreal y las tijeretas negras y gaviotas bicolores, como coro de desteñidas candelas en vuelo,iban en busca del Dios cielo y coloreaban de índigo nuestros surcados denuedos del corazón. En especial Jr., que todas las mañanas las persigue, y les grita que se lo lleven a Dune y mientras tanto recorre como loco la ribera de playa y chapotea con el pie las arenas terrestres como si fueran los polvos de un país que aun no ha visitado. Y su pulso acelera de emoción aun sin estar muy claro de porqué tanto así. Y su nono es el primero que ha ido notando el cambio en el niño de ojos oceánicos y entendimiento doble por esa capacidad de asombro que en Jr. ha terminado por ser una institución renacida entre los pliegues de la inocencia y los planetas anónimos de la imaginación.

Marín estaba en un foro de pesca responsable en el mercado pesquero de Playa Parguito, muy cerca a la casa nueva adquirida por Chuo luego de ganar un premio por escribir Hechizo de Perla, tan ansiado por las nuevas generaciones ñeras que lo leían en alto estado de fruición y se reunían en grupos a rebuscar la historias de Frank Herbert, Isaac Asimov, Ray Bradbury, Stanislaw Leny otros para irse empapando de la mejor visión del fabuloso relato, ahora un fenómeno literario insular e internacional, inesperado. No fue para menos…

Varios de los estudiantes de la Universidad de Oriente y otras casas de estudio, habían asistido para conocer al famoso ilustre relator, presente en la experiencia cacareada por la prensa, los medios radiales y de comunicación local y extranjera. Chuo, ñero al fin, no era de muchas palabras públicas, pero con el nieto era otra cosa. Sin embargo, era hoy en día, un buen conocedor del manejo de oratoria y la sindéresis expresiva…

Una de las preguntas que nunca faltan son las innecesarias, o aquellas que nadie tiene respuestas a la mano que se sientan sólidas, sensatas, o al menos aceptables. Así que como un neutrino que todo atraviesa, un impertinente saltó, en medio del modesto aforo,aclarando la pregunta de la 64 mil lochas, si me explico…

-¿Profesor Marín, cómo se hace para escribir así? Al instante pensé en mentarle la madre, pero claro por adentro. Extrañé mentársela con el sudor de V, pero a mí me entierran con el único hircismo que conozco que es el de la cólera por la bendita robolución y el de la necesidad,pues la del miedo ya la aprendí de V, y la enseñanza Fremen que asegura que…“el miedo mata la mente”. Guerra avisada no mata soldado, sudé a V, y el héroe sonrió con una fina mueca imperceptible de labios bucales, que apenas libaban, una vez por semana.

–Ni idea, respondí, y Jr. que recién entraba con su empanada de cazón aceitosa, soltó la carcajada, y todo el mundo ñero de ese día rió junto con él, pero en el fondo a quien no hizo nadita de gracia fue al pistolas preguntón, que nos puso cara de ¡trágame tierra alienígena, plis!. Al rato planteé serio y olvidadizo, de cómo fue que llegué a una conclusión tan descabellada, casi como a la que llegué en el mismísimo escrito, que nadie cree que fue cierto, pero que todo el mundo sabe que puede ser real, sea aquí, en otra galaxia, en otro sistema estelar o en un otro planeta del multiverso…“La verdad puede ser mentirosa tanto como la mentira es siempre o casi siempre, a la larga, una posible y comprobada verdad”. Anónimo mío. ¿Se acuerdan de que la curva la definen en matemáticas como una recta al infinito?pues suena igual si usamos el mismo principio para la mentira de la verdad y la verdad de la mentira, pensé en Mario Vargas Llosa, y la Guerra del Fin del Mundo.

Las preguntas ondearon como flama en matorral seco o en un fajo de mies. Y las miradas de sorpresa harían reír a V, pensé a la callada, mientras el aluvión de preguntones cargando impertinencias en el derecho a saber y a preguntar todas las pistoladas que se antojan sin pensarlas antes ni un poco. Es un sueño mentarles la madre a viva voz algún día, antes de irme con V de esta torta de mundo y yo me reí en soledad de mis locas ocurrencias escritas como si alguien estuviera dictándome todo el contenido palabra a palabra, pero ni idea de cómo hace o cómo me entero que es algo así. Un galimatías perfectamente lógico e inexplicable…

–Profesor perdone pero, en uno de los Diarios Robados, que les cito, ¿ustedes pudieron leerlo en el museo Fremen tal como leemos en Dune?… Esta mañana nací en unión al borde de una llanura donde pastan los caballos en las tierras de un planeta que dejó de existir. Mañana naceré otra persona en cualquier lugar. Aún no he escogido. Esta mañana, sin embargo, ¡ah, esta vida! Cuando mis ojos supieron enfocar, miré la hierba pisada bañada por el sol y vi a unas gentes vigorosas dedicadas a la dulce creatividad de las tareas cotidianas de sus vidas. ¿Dónde fue a parar tanto vigor? D.R.

–No me recuerdo de todos ellos, son miles, solo V los recuerda pero a punta de años de repetir y la melange que es como una alacena de memorias infinita, otro verso ignoto, suda V, mayor que el multiverso al que ha llegado a conocer muy poco en esta migaja de diez mil años que apenas lleva de vida. Sus amigos viejos duplican su edad, pero no las metras del Titán Fremen, que ha sobre vivido miles de batallas galácticas.

La gente quedaba por segundos como en un estado de sopor y yo pensé más en la narcosis que sufren los tiburones blancos cuando se les voltean para arriba. V sudó el caso del tiburón negro del mundo púrpura, feroces como demonios y el doble de los blancos de aquí, pero gatitos tiernos si lo volteas para abajo¡Pero, ni de broma sobo yo nada!El público rió, y Jr. sobresalió con estrepitosas risotadas que parecían las de un loco sin camisa de fuerza en un manicomio sin Feng Shui, pero full de alcayatas maniáticas…Jr. rodó…Recójanlo.

-Lo que sí recuerdo bien es de los que nos puso a sudar los Diarios Robados a los ñeros impávidos y desprevenidos demás…Cheo, consiente de salvarse del aligátor delboniato,(como dice con resentimiento de presa fácil al dinos devastador)de pura suerte, y gracias a V, quien al último momento voló afuera y dentro de un remolino de Coriolis con Macanao desmayado al hombro, y sus fracs extendidos como un ídolo Marvel, un Hombre Avispa, tal vez…Jr., aclaró que es, el Hombre Hormiga y la dama la Mujer Avispa. V, sudó risas.

-¿Guapa y avispada? pregunté, con el consecuente ruedo de emocionados jóvenes gozándola. Otro temerario que estaba nervioso y se removía inquieto en su silla de metal en un silencio de escrutinio que puso en una pieza de nervio central como una estatua de mármol travertinos, al interventor, que preguntó…

-¿Un Diario Robado por qué?¿Fue sustraído de un dueño original, o cómo explica ese nombre?…

Respondí cómo sudó V, cuando hice la misma pregunta, pero igual aclaré al muchacho que todavía estoy pensando en sus significados pues no están a la vista y acaso entre líneas de deidades engañosas. La risa del muchacho se esfumó de los labios como el alma se esfuma al momento de irnos… En la cuna de nuestro pasado, me encontraba tendido de espaldas en una caverna tan baja que sólo pude penetrar en ella retorciéndome, no gateando. Allí, a la luz danzante de una tea de resina, pinté en el techo y las paredes las criaturas de la casa y las almas de mi pueblo. Qué iluminador es mirar hacia atrás y contemplar a través de un círculo perfecto la antigua pugna de obtener el momento visible del alma. Todo el tiempo vibra ante la llamada¡Aquí estoy! Con la mente informada por los artistas gigantes que vinieron luego, contemplo huellas de manos y músculos esbeltos pintados en la roca con carbón y tinte vegetal ¡Cuánto más que simples acontecimientos mecánicos somos! y mi conciencia anti civil pregunta ¿Por qué no quieren abandonar la caverna? D.R.

Pasado el mediodía la energía seguía aun en pie de guerra. Tertulias intestinas, gente acalorada por el sol en plan de anticristo clavando estacas a los fieles en las espaldas como caza vampiros con metralletas, cual espectros evaporándose en mitad de un astro rey implacable, higienista ambiental, y justiciero. Jr. ya tenía una tropa de adláteres corriendo por la playa y gritando como locos ¡V, dónde estás, que estoy sudando-llamando! Otros estaban alrededor de mí, asfixiándome con sus preguntas. Una chica moderna de figura de estrella rock, tatuada hasta la cédula, y con pirsin en todo lo noble e innoble de sus partes pudendas, se recostó de un brazo y sin ningún problema empezó a insinuarse al punto que me asusté. Sin embargo, hoy ya era otro. Supongo que mi difunta esposa Marielita, no hubiera permitido que una mocosa así me mostrara, sin ton ni son, las dos mamarias, por demás, impresionantemente provocativas, dos duraznos en almíbar juvenil, Dios. Aun pienso si hice bien en sacarle el cuerpo a esa tentación entre las diosas delomamario, y las tetitas de María Guevara…

De pronto alguien me hizo una pregunta que me llamó la atención. Era un joven callado pero de ojos vivaces, con jean roto, pinta de hippie mal lavado y de camisa olor a oveja de potrero. Se vino a paso de china con picazón de rabo. Y me mostró su D.R. ¿Profesor, qué tanto dice esto?…Mis expediciones a través de mis recuerdos ancestrales, enseñan muchas cosas. Las normas de conducta, ah, las normas de conducta. Los liberales fanáticos son los que más me preocupan. Desconfío de los extremos. Escarba en un conservador y encontrarás a un hombre que prefiere el pasado antes que el futuro. Escarba en un liberal y hallará un aristócrata en ciernes. Es así…

Los gobiernos liberales se convierten irremisiblemente en aristocracias. Las burocracias traicionan la verdadera intención de las personas que forman dichos gobiernos. Desde el primer momento, los hombres que formaron gobiernos que prometieron equipar las cargas sociales se hallaron inopinadamente en manos de aristocracias burocráticas. Ya se sabe que todas las burocracias siguen esta pauta, pero qué hipocresía descubrirla incluso bajo una enseña comunizada. Ah…bien, si las pautas me enseñan alguna cosa, es que se repiten y se repiten incansablemente. Mis congojas, en conjunto, no son más angustiosas que la de los demás, y al menos yo enseñó una lección nueva.

-¿Te refieres a la tiranía que vivimos?… pregunté removido pues toca un tema político en boga que en Dune es de vital importancia aprendida. La política no es un dogma es una filosofía en Arrakis y los diarios robados de muchas forman son extractos de las experiencias que de ellos se desprenden. Este mensaje o D.R. es obligatorio estudiarlo en el museo Fremen. Cheo fue al que mas trabajo le llevó no entender nada. Nosotros no fue que entendimos mucho más que él. Si te soy sincero, creo que aun estoy por aprehender algo,y que ese algo está en algún lugar que se me cuela como arena perdida entre los dedos del mediano entendimiento…

Sin embargo es de obligatoriedad suprema repetir muchas veces el mantra del D.R, al que te cito mas abajito…Chichito Marval, fue de los tres que ahondó primero en el dédalo de la ecuación galáctica de mejor forma aunque no de mejor entender. A ese particular me dejaban la parte del buen doctor. Y nunca entenderé porqué, pues estoy más perdido, desde que conocí Arrakis y los Arrakians Fremen, que el hijo de Lindbergh. Y Jr. se echó un gas fétido involuntario por la risa de loquito que a veces le daba… V, decía que es el carácter adecuado al que le va a tocar beber la melange. Pero eso será más adelante. Cuando se venga conmigo, como 1er. oficial a la orden de una nave interestelar. Jr. se hizo encima de la emoción… y Clara grito a través del celular, que dejaran la cochinada…y todos nos reímos a mandíbula batiente…hasta V de lejos sudo los labios.

-El modelo de gobierno de las monarquías y sistemas similares contiene un valioso mensaje para todas las formas políticas. Mis recuerdos me aseguran que cualquier tipo de gobierno podría aprovecharse de este mensaje. Los gobiernos sólo resultan de utilidad para los gobernados en cuanto que restringen sus inherentes tendencias hacia la tiranía. Las monarquías poseen algunas excelentes cualidades a pesar de sus características estelares. Son capaces de reducir la naturaleza parasitaria y las dimensiones de la burocracia administrativa. Son capaces de tomar, en caso necesario, decisiones rápidas. Satisfacen esa ancestral exigencia humana de una jerarquía paternal, tribal o feudal en la que cada persona conoce el lugar que le corresponde. Es útil conocer el lugar al que uno pertenece aún cuando ese lugar sea sólo temporal. Resulta mortificante verse atado a un lugar en contra de la propia voluntad. Por eso procuro enseñar la lección de la tiranía del mejor modo posible con el ejemplo. A pesar de que estas palabras no lleguen a leerse sino después del paso de eones, mi tiranía no habrá caído en el olvido. Mi Senda de Oro lo asegura. Y ya que conocéis mi mensaje, espero que os mostréis extremadamente cuidadosos respecto a los poderes que delegan en cualquier gobierno…todos pensamos lo mismo e incluso Jr. la robolución del tirano banderas inmaduro o Maduro-Inn.

-¿Qué es la Senda de Oro, profe? este D.R. sudó V a través de mí al joven, que nunca se enteraría… Cuando me propuse guiar a la humanidad por mi Senda de Oro prometí enseñarle una lección que jamás olvidaría. Conozco una norma de conducta muy profunda que los humanos niegan con sus palabras aún cuando con sus acciones la confirmen. Dicen que buscan seguridad y calma, la condición que ellos llaman paz. Pero incluso al hablar van creando ya las semillas del tumulto y la violencia. Si llegan a encontrar su calma o seguridad, se retuercen inquietos en ella. Qué aburrida la encuentran. Mírales ahora. Mira lo que hacen mientras registro estas palabras. Ah, yo les doy interminables eras de tranquilidad forzosa, que perduran y perduran pese a sus muchos esfuerzos por escapar al caos. Creedme, el recuerdo de la Paz de Leto, morará con ellos para siempre. Después buscarán su calmada seguridad sólo con extrema cautela y constante tenacidad.

En la casa la Tía Clara, hermana de mi difunta llamó por el celular para quejarse que el Tío la estaba jorobando, y que ya era hora del baño del niño. Jr. se hacía el tonto. Pero olía a guaral de chorizo sin lavar. Y de nuevo todos nos fuimos a almorzar porque estaba bueno de preguntas y había que meterle al saco, dicho en criollo, pero en el país ahora meter al saco, era sacarse un ojo de la cara, o vender un riñón a cambio de media pechuga de pollo, porque pechuga de pava menor, se paga en dólares, con dolores de pelotas y presidio….

El alba, como siempre, se fue en la desaparición del día, sin aviso ni protesto. Y sin aviso ni protesto, con la aparición del ocaso, nos fuimos como siempre, desde hallada la Perla Ñera XXXL, a otros mundos…Y gracias Dios multiverso por tanta consideración a estos hijoerdiablo terrícolas…Jr., se arropó con la sábana de la imaginación, hasta el cuello y se quedó ido en el arrumaco de un ensueño a futuro, que aun no pre-esciente.

Marcantonio Faillace