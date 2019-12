VIDEO Michael Kozak: Nuestro apoyo ha sido a las instituciones democráticas, no a Guaidó como persona #6Dic

View this post on Instagram

El subsecretario de Estado de EE.UU para el hemisferio Occidental, Michael Kozak, aseguró este viernes que el apoyo de su país a la lucha por la democracia en Venezuela, ha sido directamente a las instituciones y no a figuras políticas, como la del presidente encargado de la República, Juan Guaidó. . "Nuestro apoyo ha sido a las instituciones democráticas no a Juan Guaidó como persona, si no como presidente electo de la Asamblea Nacional. Apoyaremos a cualquiera que ocupe ese puesto", precisó el funcionario en una conferencia de prensa en La Casa Blanca. . "El presidente interino es el reflejo de esos procesos democráticos y eso es lo que apoyamos. Tengo muchas razones para sospechar que será el presidente interino, Guaidó", precisó Kozak. . Las declaraciones se producen en medio de la polémica generada ante la elección interna en el parlamento venezolano del nuevo presidente del poder legislativo para el año 2020. . Texto: Yorvi García Vídeo: @voanoticias