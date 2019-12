Alvarado: La CAF presta dinero al BCV al margen de la AN para “maquillar sus balances” #9Dic

La existencia de una serie de hechos que “comprometen eticamente al directorio de la Corporación Andina de Fomento (CAF)”, aseguró el economista y diputado a la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, al ser consultado en torno a la linea de créditos ofrecida por este banco de desarrollo regional, al régimen de Maduro.

“La CAF reiteradamente ha mantenudo financiamientos con el Banco Central de Venezuela, haciendolo a través dce esta vía, para evadir a la Asamblea Nacional que debe autorizarlos previamente, y además lo hace con un instituto emisor que tiene un presidente que tampoco ha sido ratificado por la AN, con lo cual viola además la Constitución de Venezuela”, señaló el parlamentario.

Recordó que en el año 2017 la CAF prestó US$ 400 millones, porque supuestamente el BCV tenía serios riesgos de iliquidez, indicando que no se sabe cómo la Corporación pudo enterarse de los problemas de iliquidez del instituto emisor, cuando este no publica sus balances, no ha sido transparente en los últimos años.

“En el 2018 la Corporación prestó US$ 500 millones para la estabilidad de la economía venezolana, no sabemos si prestó para estabilidad, cómo es posible que la hiperinflación ha llegado a 2 millones 600 mil por ciento para el cierre del año 2018, entonces todos estos son hechos que comprometen seriamente la credibilidad de la Corporación Andina de Fomento”.

Explicó que la CAF ha hecho todo esto en los años 17 y 18 porque está “maquillando sus balances”, la Corporación le presta dinero al BCV y éste se lo devuelve, indicando que esto es un “créedito bumerang”, y lo hace para que la República nocayera en cesación de pago con la CAF, indicando que al hacer esto “esta cayendo en un fraude financiero”, señaló Ángel Alvarado.