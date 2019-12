Más de 400 fotos inéditas de la ejecución de Óscar Pérez fueron entregadas en la CPI #9Dic

Este lunes fueron presentadas las fotografías de la ejecución a Óscar Pérez ante la Corte Penal Internacional. El ex diputado y ex preso político del régimen de Nicolás Maduro, Wilmer Azuaje, acudió a la sede del organismo a consignar las pruebas sobre la ejecución a la que fue víctima el ex funcionario policial y su grupo de compañeros.

Azuaje informó que los mismos documentos presentados ante la CPI serán también consignados ante la Organización de las Naciones Unidas.

El ex preso político fue acompañado por varios diputados de la Asamblea Nacional (AN) entre ellos Franco Casella miembro y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del parlamento nacional. Azuaje a través de una entrevista para Tv Venezuela informó que se entregaron más de 400 fotos y videos inéditos que demuestran “una gran masacre” contra Oscar Pérez y su equipo.

De igual forma informó que exigieron a la CPI un pronunciamiento en referencia a los delitos de lesa humanidad en Venezuela. “Llego la hora que la CPI y la fiscal del Tribunal Penal Internacional tome medidas en el asunto”, dijo Azuaje.