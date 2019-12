Pan de jamón es inalcanzable para los barquisimetanos #9Dic

Los precios del tradicional pan de jamón se ubican entre 180 y 300 mil bolívares y varía según la ubicación de la panadería.

Usuarios consultados por Elimpulso.com aseguraron que ante los altos costos no podrán comprarlo.

“Un pan de jamón esta inalcanzable, empezando que si lo vas a hacer en casa es imposible porque no hay gas y los ingredientes están carisimos” expresó la señora Marielba Giménez.

Una opinión similar tiene Margot Chirinos, “el año pasado no me lo pude comer y este al parecer será igual. No se como será la cena navideña”.

“Ya me comí un pan de jamón, lo compré en el llamado viernes negro a 70 mil”, declaró el señor Rafael Dorante, quien manifestó que su salario si le permite acceder a este producto.