La mantequilla y mayonesa dejan de ser acompañantes predilectos en las comidas

La mantequilla y la mayonesa progresivamente han dejado de ser los acompañantes predilectos de las comidas de muchos tachirenses, debido a sus altos precios, los cuales suben de manera significativa todas las semanas.

No sabemos qué hacer. Antes acompañaba los desayunos y cenas con jamón, queso, un poco de mantequilla, pero ya hace más de un año que dejamos de comer jamón, por lo costoso; luego el queso, que si antes se llevaba medio kilo a casa, ahora si acaso se compran unos gramos, y muchas veces pasa la semana y ya no se puede comer porque su precio es muy alto”, contó Gladys Suárez, quien revisaba en un pasillo de un supermercado los precios de los víveres.

— Ya se hizo el sacrificio de no comprar jamón, ni queso, pero ya también vamos a dejar de comer mantequilla, porque cada vez que se va al mercado está más cara. Tres semanas atrás se conseguía a 60 mil bolívares el envase de 500 gramos, pero este domingo, en algunos supermercados ya tenía nuevo precio: en algunos a 76 mil bolívares y en otros se atrevían a venderla a más de 80 mil. Era ya el único relleno de la arepa del desayuno y de la cena; ahora sale comer arepa sola, los que pueden, porque la harina de maíz también está muy cara”, comentó Suárez.

“La mantequilla de 1 kilo cuesta 150 mil bolívares. No se puede comprar ni la de medio kilo, pues si se come todos los días no alcanza para toda la semana y menos en una familiar integrada por más de cuatro personas”, dijo Javier Ostos, abogado que se impresionó al ver cómo han subido los precios.

El problema es que los consumidores no pueden apelar a otros acompañantes, sobre todo para el desayuno y la cena, porque están más caros, tal es el caso de la mayonesa, cuyo precio es de 80 mil bolívares en recipiente de 500 gramos, y el de kilo está en 150 mil bolívares. Hace uno meses sacaron una presentación de 175 gramos, producto que hoy exhibe un precio de 34 mil bolívares; no obstante, la gente piensa a la hora de llevarlo, “porque no rinde a la hora de preparar una de las tres comidas diarias”.

“Me preocupa, porque están diciendo que los precios de la mantequilla y la mayonesa van a subir más, comentario que considero válido, si se toma en cuenta que todo lo que se escucha en materia de precios, en cuestión de horas es verdad”, sostuvo Adriana Arias, enfermera de un centro de salud en San Cristóbal, quien insistió en que ya el sueldo no va alcanzar ni para comprar una mantequilla, la cual en septiembre se conseguía a un precio de 35 mil bolívares.

E igual sucede con la salsa de tomate, producto que hace unos tres años era sumamente barato; sin embargo, hoy el envase mediano tiene un precio de 70-78 mil bolívares y ante este alto precio la gente opta por no llevarlo.

Lea más en www.lanacionweb.com