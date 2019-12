Presidente de Brasil anunció que podría tener cáncer de piel #12Dic

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que podría padecer cáncer de piel, durante un encuentro con periodistas, el pasado miércoles.

“Hay un posible cáncer de piel. Tengo la piel clara, pesqué mucho a lo largo de mi vida, me gusta mucho. Por lo que la posibilidad de cáncer de piel existe”, decaró el mandatario, quien se mostró con una cura en la oreja izquierda, después de que se sometiera a análisis médicos y a un procedimiento dermatológico en el que se le extirpó una verruga en el Hospital Militar de Brasilia.

Bolsonaro aclaró que el tumor le fue retirado y explicó que no sabe si le harán una biopsia, “me pincharon, me perforaron, me dieron anestesia. Estaba tan cansado que me tumbé en la camilla y dormí”, relató.

Pese al incidente, el presidente anunció que se encuentra en buen estado general de salud y que mantiene su agenda para los próximos días.

Jair Bolsonaro, de 64 años de edad, cumplirá un año al frente del Ejecutivo de su país el próximo 1 de enero. Desde septiembre de 2018 se ha sometido a cuatro intervenciones médicas tras recibir una puñalada en el abdomen durante la campaña electoral, un mes antes de ser proclamado vencedor de los comicios.