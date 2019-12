Diputada Yanet Fermín: No me voy a vender y ni se les ocurra tocarme #14Dic

La diputada a la Asamblea Nacional, Yanet Fermín, denunció este sábado que parlamentarios del Psuv han intentado “comprarla” de cara al 5 de enero, con la finalidad de evitar que el presidente (E) de Venezuela sea ratificado en el cargo.

“He manifestado que mi conciencia no tiene precio, he leído a quienes han contactado y mi opinión ha sido firme de que no me voy a vender y ni se les ocurra tocarme”, declaró.

“Ya sabemos quienes son, los diputados del Psuv pero lo que interesa es garantizar que el 5 de enero todos estemos en el Parlamento y demostrarle a Venezuela que si puede confiar en más de la mayoría de los diputados”, agregó.

La parlamentaria fue victima este viernes en horas de la noche de un intento de secuestro por parte de funcionarios del Dgcim, hecho que fue impedido por Juan Guaidó y otros diputados.