Pérdida del poder adquisitivo, incertidumbre política y el financiamiento frenan a la industria #16Dic

La pérdida del poder adquisitivo de los venezolano, la incertidumbre en el medio político, la falta de financiamiento, la competencia desleal de los productos importados, y el deterioro de los servicios, son los principales factores que han incidido en los resultados negativos que ha registrado la industria facturera venezolana, durante el año 2019, tal como lo reveló la encuesta de coyuntura del tercer trimestre.

El señalamiento lo hizo el presidente de la Confederación de Industriales de Venezuela (Conindustria), Adán Celis Michelena, quien señala que el factor determinante es la pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos, el drama que vivimos todos los habitantes del país, y esto es lo que hace que las empresas estén trabajando a menos de un 20% de su capacidad instalada, recordando que en el país en algún momento se llegó a tener un salario mínimo de 500 dólares, uno de los mejores de latinoamerica, y en estos momentos, es apenas de 5 dólares, y en estas condiciones es imposible recuperar la producción.

La incertidumbre en el medio político, también tiene una incidencia negativa, advirtiendo que mientras no tengamos un marco que diga para donde vamos, que exponga un esquema que oriente hacia donde tenemos que ir, sea por una vía u otra, no se puede programar ni planificar absolutamente nada, indicando que si no hay inversión no hay producto, sino hay producto ni prosperidad en Venezuela.

La ausencia de financiamiento, señalando que el financiamiento es la diferencia entre quienes logran financiar a sus empresas, y quienes no y estos son los que terminan en la miseria, el financiamiento es fundamental, ninguna empresa en el mundo se desarrolla a pulmón, los empresarios para ampliar sus empresas ponen una parte de los recursos, pero la otra parte la financian los bancos indicando que esto en estos momentos no existe.

También ha tenido un impacto negativo, la competencia de los productos importados, pero la competencia desleal, indicando que los empresario venezolanos están dispuestos a competir con los productos que vengan del exterior, siempre y cuando paguen sus aranceles, tengan sus registros sanitarios, nacionalicen las mercancías en las aduanas, es decir que cumplan todas las normas, pero no con la situación que hay está planteada, donde los bodegones importan sus mercancías de puerta a puerta, sin cumplir con las normas de importación y con ver aranceles.

El problema de los servicios públicos es cada día más recurrente, el tema de la electricidad, del agua, donde un 46% de las industria se ve afectada, advirtiendo que hay estados donde la situación es más grave, poniendo como ejemplo el caso del estado Zulia, donde la situación es terrible, con cortes eléctricos cada seis horas, recordando que en las décadas del 60 y del 70 en Venezuela, el servicio eléctrico figuraba entre los cinco mejores del mundo.

Señaló que el factor confianza es fundamental, porque es lo que hace que los empresarios inviertan, eso es lo que hace que un país progrese, cuando hay confianza en su moneda, en su economía, en que puede desarrollarse, en que puede crecer, generar riqueza y empleo y esto es lo que no existe en estos momentos en Venezuela, y esto se refleja en la mayoría de los sectores productivos del país.