VÍDEO Juan Guaidó: La dictadura busca aniquilar a la oposición físicamente #17Dic

View this post on Instagram

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denunció este martes que Nicolás Maduro busca “aniquilar” a la oposición tanto físicamente como ilegalizando partidos, allanando la sede de la Asamblea Nacional, “violando” la inmunidad de los diputados y con más de 400 “presos políticos”. . “La dictadura busca aniquilar a la oposición físicamente, lo han hecho ilegalizando partidos políticos, allanando este recinto dos veces de manera violenta y violando inmunidades parlamentarias con un ente que no existe que es la Asamblea Nacional Constituyente”, dijo Guaidó antes de entrar a la sesión parlamentaria de este martes. . El presidente también se refirió a la decisión tomada este lunes por la ANC, no reconocida por numerosos países, de suspender la inmunidad de cuatro diputados opositores acusados de rebelión civil, traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección concierto para delinquir y usurpación de funciones. . Los cuatro diputados son Jorge Millán, del partido Primero Justicia; Hernán Claret Alemán, de Acción Democrática; Carlos Alberto Lozano Parra, de Camina, y Luis Stefanelli Barjacoba, de Voluntad Popular, con lo que ya son una veintena de parlamentarios los que han perdido su inmunidad. . Por eso, consideró que en este momento Maduro “no es un Gobierno en disputa, es una dictadura que ha buscado aniquilar sistemáticamente a cualquier voz disidente, la de periodistas, la de sindicalistas, la de gremialistas, las de políticos y partidos”. . Texto: Agencias Vídeo: @vivoplaynet . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Nacionales #JuanGuaidó #Venezuela #Régimen #Dictadura #Oposción #Noticias #Información #News #ElImpulso #17Dic