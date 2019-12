VIDEO Ex nuera de Maikel Moreno denuncia persecución tras huir del país con su hija #19Dic

Este miércoles en horas de la tarde fue difundido un video a través de las redes sociales en donde Alba Alonso ex pareja de Samuel David Moreno Castro hijo del presidente del TSJ del régimen, Maikel Moreno, denunció el presunto secuestro de su padre como medida de presión para que retorne al país con su hija, con quien huyó a España para evitar que le quiten a la niña.

La mujer denunció la persecución contra ella y su familia por parte de su ex pareja Samuel Moreno. En el video Alba Alonso denuncia que su padre de 75 años de edad y su hermana fueron detenidos presuntamente por funcionarios del régimen para obligar a que regrese con la niña de 4 años de edad.

“Maikel Moreno está secuestrando a mi padre, quien tiene 75 años. No hay causa para que se lo lleven, solo porque yo me estoy defendiendo y no me dejo quitar a mi hija”, manifestó la mujer visiblemente angustiada en un video compartido por el diputado Juan Pablo García.

La mujer alega que quieren quitarle la custodia de su hija y esto motivó su huida del país. De igual forma responsabilizan de lo que le pueda pasar a sus familiares a Maikel Moreno presidente del TSJ designado por la ilegal asamblea constituyente.