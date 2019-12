VIDEO Tras varias horas detenido, madre de Gilber Caro exige saber su paradero #21Dic

View this post on Instagram

Este sábado 21 de diciembre la señora Melania de Caro, madre del diputado de la Asamblea Nacional (AN), Gilber Caro, se pronunció y exigió al régimen de Maduro la pronta liberación de su hijo y la del periodista Víctor Ugas. . "Quiero saber del paradero de mi hijo, supe que ayer me lo apresaron, hasta ahora no sabemos dónde está. Ya con esta son tres veces que lo apresan, no tenemos vida, no le dejan su vida en paz", dijo Melania. . Asimismo, la madre del parlamentario expresó que de cara a estas navidades "ya tenía el presentimiento" de que lo iban a volver a arrestar, y agregó que él no es un hombre de mal sino que es alguien que lucha a diario por tener un mejor país. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: TVVenezuela . Lea más noticias en www.elimpulso.com