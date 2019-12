VÍDEO Colas para gasolina no cesan en Barquisimeto, en vísperas de Navidad #24Dic

View this post on Instagram

A pocas horas de Navidad, los Barquisimetanos permanecen apostados en las kilométricas colas para abastecerse de combustible, en distintas gasolineras de la ciudad. . Entre las principales estaciones de servicio con afluencia de conductores, se destacan las ubicadas en la avenida Bracamonte con Venezuela, sentido este – oeste, igualmente en la avenida Los Leones y la avenida Lara, frente al centro comercial Churún Merú. . Desde la madrugada de este martes 24 de diciembre, se observaron las colas también en la Intercomunal Barquisimeto – Cabudare y la avenida Libertador. . Esta situación se prolonga, pese a la promesa de la Gobernadora del estado, Carmen Meléndez, quien aseguró en días pasados que para esta fecha se "normalizaría" el servicio de distribución en la entidad. . Texto: Yorvi García Vídeo: Katherine Nieto