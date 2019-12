VIDEO Barquisimetanos por el mundo les desean Feliz Navidad a todos los Venezolanos

View this post on Instagram

De las situaciones más difíciles que enfrentan los migrantes venezolanos por el mundo está el pasar las fechas importantes lejos de los afectos más cercanos. La ola migratoria causada por el régimen de Nicolás Maduro podría terminar el 2019 con 5 millones de venezolanos por el mundo. . El tiempo pasa deprisa, del trabajo a la casa y viceversa. La máxima para la mayoría de criollos en el exterior es trabajar y trabajar para no pensar. El poco tiempo libre que se tiene es un martirio pensando en mamá, papá, en los hijos que dejaron en Venezuela. En la familia en general. ¿Qué estarán haciendo? ¿Estarán bien? ¿Tendrán luz? son las preguntas que le pasan a cualquier que dejó un ser querido en Venezuela. . Sin embargo la tecnología es la mejor aliada para todos y cada uno de los que se fueron buscando un mejor futuro, calidad de vida y un mejor porvenir para ellos y sus familias. Lo dice Marbella Gomez @marbellagomez, migrante venezolana, médico veterinaria y compositora por afición en "La canción del migrante". "Tu objeto más preciado pasó a ser el celular. El contacto con todos es por Facebook o Instagram, navidades, cumpleaños para eso tienes Skype, si no tienes internet vas a llorar…" . Todos tenemos un familiar o un amigo muy querido en el exterior. En Elimpulso.com quisimos dar espacio a nuestros usuarios para que saludaran a su familia y desearan una Feliz Navidad a todos los venezolanos. Para nosotros es importante que todos aunque estén lejos podamos sentirnos cerca, queridos y acompañados. . Texto y Edición: Brian Vidal