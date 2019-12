Maduro entregó fusiles y dio más poder a la milicia en 2019

El gobernante engrosó a la Guardia Nacional con los milicianos, quienes además manejaron fusiles durante maniobras en la frontera. Al cierre del año, el Ministro de la Defensa dijo que este cuerpo está consolidado y llegará a 4 millones de integrantes en 2020

Pese a que la reforma constitucional de 2007 fue rechazada por el pueblo, el expresidente Hugo Chávez impuso progresivamente los cambios del Estado que no fueron avalados por el soberano, entre ellos la creación de la milicia como parte de la unión cívico militar. Este proyecto ha sido fortalecido por el gobernante Nicolás Maduro, quien en el 2019 se afianzó en los milicianos como un cuerpo a su servicio.

El ministro de la Defensa, general en Jefe (EJ) Vladimir Padrino López, hizo, el 18 de diciembre, un balance de la milicia y de los planes que le asignó Maduro a esta fuerza de complemento que aparece en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (LOFAN), pero no en la Carta Magna. “La milicia, cada día más comprometida con la patria, cada día en expansión y consolidación. ¡La milicia no descansa porque no se cansa! ¡Gracias por tanto! ¡Rumbo a los 4 millones en 2020!”, escribió el alto oficial en Twitter.

Hemos hecho un balance de los logros y tareas asignadas por mi CJ @NicolasMaduro a la @MiliciaFANB, cada día más comprometida con la patria, cada día en expansión y consolidación. ¡La Milicia no descansa…porque no se cansa! ¡Gracias por tanto! Rumbo a los 4 millones en 2020! pic.twitter.com/lKNUsm9NOM — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) December 18, 2019

Y es que Maduro anunció, el 8 de diciembre, una cifra de 3 millones 300 mil milicianos. Una cantidad que no solo se ajustó a su meta para el cierre de 2019, sino que además le dieron la ñapa de 300 mil.

Sobre la cifra de milicianos presentada por Maduro se generaron varios cuestionamientos. A mitad de 2019, el presidente del Frente Institucional Militar (FIM), vicealmirante retirado Rafael Huizi Clavier, calculó que la milicia, más allá de quienes custodian las instalaciones básicas, a lo sumo cuenta con 150.000 hombres en pie. Por su parte, el analista Luis Alberto Buttó llamó la atención sobre el matiz propagandístico del Gobierno y la falta de transparencia al presentar una cifra que no puede constatarse.

El gobernante también anunció: “Tenemos 321.433 fusiles que están siendo distribuidos por las vías seguras de la FAN para nuestros milicianos. Tenemos que llegar en su momento a un miliciano, un arma”. Los milicianos fueron incorporados al Plan de Fortalecimiento del patrullaje de calle.

El anuncio vino en combo: Otorgar rango constitucional a la LOFAN, que pasó por 5 reformas, para, entre otros aspectos fortalecer a la milicia.

Oferta de reforma

“He dado la orden para que el Ministerio de Defensa haga una reforma integral de la Ley Orgánica de la FAN, se presente ante la constituyente y se eleve su rango a constitucional”, afirmó Maduro, a principios de diciembre.

Días después, el titular castrense anunció que hizo el mandado y entregó la propuesta de ley a la Asamblea Constituyente. ¿Cuál es el objetivo de este paso según el ministro? “Adecuar nuestra organización castrense, fortalecer su carácter popular y garantizar el aumento de todas sus capacidades, a fin de defender toda la patria, sus espacios geográficos, riquezas, instituciones y su democracia”.

En julio de 2008, en un salto a la Carta Magna, Chávez incluyó a la milicia en una de las reformas de la Lofan. En la reforma propuesta por en 2007, se planteó que el artículo 329 de la Constitución tuviera esta estructura: “La Fuerza Armada Bolivariana estará integrada por los distintos cuerpos de tierra, mar y aire, organizados administrativamente en los siguientes componentes militares: el Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana, la Aviación Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y la milicia popular Bolivariana; y estructurados dichos cuerpos en unidades combinadas de guarnición, unidades combinadas de adiestramiento y unidades de operaciones conjuntas, tanto en el nivel táctico como en el nivel estratégico”.

“Me preocupan los llamados por parte de autoridades de alto nivel para seguir armando a las milicias, así como la presentación, ante la Asamblea Nacional Constituyente, de una propuesta de ley que incorpora a la milicia nacional a la Fuerza Armada Nacional”, señaló la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, el 18 de diciembre en su actualización del informe sobre la situación en Venezuela.

A la GN

En 2019, Maduro también incorporó a los milicianos a la Guardia Nacional (GN). El anuncio fue hecho en agosto en medio del aniversario del componente armado.De acuerdo con Maduro, el objetivo de esta medida es “fortalecer la seguridad y defensa del espacio territorial”. La decisión dejó dudas sobre el adiestramiento de la milicia para las funciones del componente castrense, cuya misión es velar por el orden interno del país. De acuerdo con Maduro, el objetivo de esta medida es “fortalecer la seguridad y defensa del espacio territorial”.

Los milicianos además administran la entrega de las bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y convidados a integrarse a los Consejos Productivos de Trabajadores.

En septiembre de 2019, la FAN desplegó los ejercicios militares “Soberanía y Paz 2019”, en los cuales exhibió los misiles antiaéreos Iglas-S, de origen ruso. Los milicianos fueron adiestrados en el manejo de algunos de estos sistemas.

“La Brigada de Defensa Aérea Los Andes ejecutó tiro real del misil Iglas y de los cañones ZU-23 con operadores orgánicos de esta Unidad Superior y patriotas de la milicia, demostrando elevada moral y compromiso para las misiones de defensa de la Patria”, anunció el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (Ceofan), a través de su cuenta en Twitter, el 15 de septiembre.

Asimismo, los milicianos fueron instruidos en la conducción de los vehículos blindados de combate de infantería BMP3 (Jefe de Tanque, Tirador y Conductor) de combate. Las primeras unidades de este tipo llegaron al país en mayo de 2011. La premisa castrense es “empoderar al pueblo para consolidar nuestro sistema defensivo territorial”.

Ya en mayo, Maduro dio cuenta, durante la I Feria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la FAN, de la aplicación de un Sistema de Simulación de Fusil Ak103 para ser empleado “en el entrenamiento de soldados en todas las unidades militares y de las Milicias Bolivarianas en las Unidades Populares de Defensa Integral (UPDI)”. El reporte fue registrado por medios oficiales como”YVKE Mundial”.

De acuerdo con las ventajas que se ofrecieron del referido sistema figura el hecho de que le permite a la Fuerza Armada ahorrar municiones.

Lea más en www.talcualdigital.com