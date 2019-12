Ricardo Cusanno: Venezuela no puede seguir viviendo la tozudez ideológica

Para el año 2020 los US$ 6.000 millones que aportó este año el mundo privado, pueden llegar hasta los US$ 8.500 millones, siendo nuestra meta como empresarios, es que llegue a la mayor cantidad de venezolanos, asegura el presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno.

El dirigente empresarial, sin embargo, condiciona esta expansión a la revisión urgente de las políticas públicas, de manera de adecuarlas a la nueva realidad del país, ya que de lo contrario se continuará profundizando la crisis.

“Para que haya esta expansión, necesitamos que haya políticas públicas que ayuden a que eso ocurra, y estas políticas públicas necesitan que Venezuela no siga viviendo y padeciendo, la tozudez ideologica y mucho menos la conflictividad política por el poder”, asegura.

Advierte que a nadie en el país le puede interesar, que el país no vaya mejor, afirmando que va más allá, como representante de un sector que dinamiza y ofrece, suma y multiplica beneficios, advirtiendo que “ a la unica persona que no le conviene que el pais vaya bien, es quien aspira montarse en el poder sobre la miseria de otros y profundizar la miseria; a los únicos que les conviene que el país vaya bien, es a todos los venezolanos, de allí que nuestras propuestas pasan por sus misiones entre, para y por Venezuela”.

Por otra parte, al ser consultado en torno al impacto de las sanciones económicas impuestas al Gobierno de Maduro, reveló que este gobierno pareciera que ya no tiene la confianza para rescatar la reactivación del aparato productivo.

“Pero no es menos cierto, que este pensamiento político tiene 10%, 12%, 20% en la sociedad venezolana, es decir de penetración, pero si nosotros aspiramos a un país distinto, nosotros tenemos que caber todos; obviamente, el que falló, tiene que pagar, para eso existe el sistema de justicia, las sanciones vienen a darle presión a unos políticos para que tomen decisiones de cambio, para que se incentiven a promover un cambio inclusivo y que entiendan que Venezuela no es solo, quienes piensan como ellos, pero no es menos cierto, que las sanciones generales, no hablo de las personales, si bien es cierto que han colocado contra las cuerdas al mundo político, es como una medicina que tiene efectos colaterales, y en ese efecto colateral, quien termina sufriendo son los aliados naturales de la democracia, que son los empresarios y los empresarios, cuando elaboramos un producto, tenemos un costo y este costo se traslada al consumidor, de manera que si tu para obtener materias primas de tus proveedores tradicionales, es buen recordar que el aliado más grande del comercio y de la democracia venezolana, son los Estados Unidos, históricamente es nuestro proveedor, es el sitio donde más nos gusta ir de vacaciones, esto no esta en discusión, pero lo que si es claro es que cuando un empresario necesita utilizar un intermediario para poder accesar a la materia prima, tu no puedes promover un producto de ortodoncia en elpaís, porque quien lo vend e en los Estados Unidos, tiene miedo de que las sanciones le caigan a él, de allí que hay un sobrecumplimiento de sanciones, de allí que nosotros requerimos que quienes las colocaron, primero que se de la solución política para que o existan más sanciones y si esto no ocurre, quienes las colocaron, deben explicar bien y otorguen la posibilidad de que la empresa privada siga haciendo lo que sabe hacer, asumir riesgos, invertir , genera empleos y productos y servicios que empoderen a la población en su condición de consumidor, porque mientras más generadores de opinión haya, hay más posibilidad de que la gente se forma una opinión con diversidad de opciones y eso hoy en los anaqueles no está ocurriendo”, dijo el presidente de Fedecámaras en IVCTV.