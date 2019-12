OPINIÓN Origen la celebración de la navidad #27Dic

Sobre el trascendental y sobrenatural nacimiento de Cristo Jesús sobre quien conocemos a cerca de su existencia y tránsito por el mundo que lo acompaño una condición divina y humana, por cuanto fue el hijo de Dios que vino al mundo engendrado por el Espíritu Santo y quien nació del vientre de una mujer virgen,pero quien también a su vez fue Rey de los Judíos, no se conoce en la historia de la humanidad fecha cierta a cerca de su nacimiento divino y terrenal.Sobre este especial acontecimiento que año tras año la humanidad celebra y es un mes donde reina la esperanza, la fe y el amor ,tenemos que fue el emperador Constantino quien el siglo IV , al convertirse al cristianismo convirtió la festividad pagana del nacimiento del Dios Sol, en la conmemoración del nacimiento del hijo de Dios,pues no se registra en la Biblia ni en ningún libro a cerca de la fecha del nacimiento de Cristo Jesús, este hecho histórico del emperador Constantino lo encontramos registrado en la enciclopedia católica quien como autoridad del cristianismo primitivo exclamo una célebre frase para instaurar de esa manera la celebración del nacimiento de Jesús cuando dijo “ Oh de qué forma tan maravillosa actuó la providencia , cuando el día que nació el sol…hizo que naciera Cristo”. Se sabe que la fecha del 25 de diciembre los soldados romanos entre los siglos I de C. y IV d. C, celebraban el nacimiento del Dios Mitra nombre este que en Persia le daban al Dios Sol posteriormente esta celebración paso a Grecia y allí se conoció como Mithras, de allí los soldados del imperio romano, conmemoraban ese día la tradición de la festividad del sol y eso ocurría cada 25 de diciembre. Otro hecho histórico se nos presenta en esta fecha, y es acerca del histórico pesebre, que cada año se hace presente en cada uno de nuestros hogares para recordar de manera solemne el nacimiento del hijo de Dios. Fue San Francisco de Asis, quien en 1.223 en el Greccio, Italia, quien en su paso por la vida tuvo el poder de hablar con los animales y quien fue gran devoto de la Natividad, el que sintió la necesidad de reproducir el misterio del nacimiento de Cristo Jesús, para así aumentar la fe entre la feligresía y habiendo solicitado para armar el Belén, así llamo al histórico pesebre que ya conocemos, pidió permiso al Papa Honorio III, para personificar el Belén, ayudado por Juan de Greccio, dentro de una cueva y reuniendo animales, heno, pobladores, feligreses y algunos frailes, además de la mula y el buey con fundamento a lo descrito en las sagradas escrituras por Isaías 1,3 sobre el nacimiento que trajo la luz de la fe y la esperanza a toda la humanidad, representada en el nacimiento de Cristo Jesús.

Astrid Liscano de Raad