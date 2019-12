RETACITOS #29Dic

Todavía hay una enorme cantidad de gente inocente, humilde e ingenua que anda haciendo colas, esperando que le depositen en sus cuentas, el monto correspondiente al medio petro que ofreció el gobierno, sin entender siquiera el engorroso proceso que hay que realizar para poderle ver el queso a la tostada; de allí que hasta ahora no se ha conocido aún la primera persona que pueda decir que pudo colocar su medio petro en las subastas y que logró que alguien lo comprara y le depositaran el dinero en su cuenta, lo más que han logrado es ir a algún negocio que cuenta con la plataforma de Banvenez y comprar algunos bienes. No hay que olvidar que, de acuerdo con el criterio de los más reconocidos economistas de este país, nadie tiene confianza en el petro, y a pesar de los esfuerzos que continúa haciendo el régimen para obligar a la gente a utilizarlo, nadie lo reconoce a nivel nacional, mucho menos internacionalmente. No hay que olvidar que una de las principales características de las criptomonedas, es que su aceptación y operatividad, dependen de “la confianza” que genere su emisor, y por supuesto, es obvio que el régimen venezolano, con una deuda pública en los mercados internacionales que no ha honrado, encontrándose en default, no es el mejor soporte que puede tener el fulano petro, por lo que ya mucha gente está convencida que estará esperando hasta que la rana eche pelos.

*****

A propósito, cuentan que con el pago de los petros y la necesidad y el hambre que está pasando mucha gente en el país, se forman larguísimas colas en aquellos negocios que se atreven a correr el riesgo de comercializar sus productos en petros; cuentan que algunos de estos negocios en Barquisimeto, están aplicando operación morrocoy, por supuesto esto es lo que origina las larguísimas colas a las puertas y en los alrededores de los negocios. En otros casos, como ocurrió en un comercio avícola en la Nueva Segovia, se formó un tumulto cuando anunciaron que cerrarían el negocio, cuando aún quedaban más de 20 personas en la cola, lo que provocó que la gente se amotinara, que comenzaran a empujarse, y una conocida dama de la región fue empujada y lanzada al suelo, con tan buena suerte que no le pegó la cabeza al cemento, porque como ella misma lo cuenta, si así hubiese ocurrido, hoy no estaría echando el cuento. Lo grave es que fue a poner la denuncia en la Fiscalía, como lo establece la normativa legal vigente, y no querían ni siquiera tomar nota del caso, lo que pone a la vista de los ciudadanos de a pie, el grado de eficiencia con el que funciona el MP en Lara.

*****

Informan que no estaban desencaminados los comentarios, cuando la semana pasadas señalamos, que la llegada de alguna gente de VP, de la mano de Luis Florido al partido Un Nuevo Tiempo, había causado mucho escozor interno, sobre todo porque en las conversaciones previas que se adelantaron, no tomaron en cuenta a las autoridades regionales de la organización, que al parecer solo se enteraron cuando, cual “paracaidistas” llegaron a ocupar posiciones directivas en UNT, lo que evidentemente significó tener que sacrificar a gente de Lencho Monasterios. Por otra parte, todos en Lara reconocen que VHP, ex dirigente copeyano de vieja data, es un hombre trabajador, pero no tiene un piso político sólido como para tener el respeto de la dirigencia media y de las bases del partido de Rosales, comentándose con insistencia que a las tres convocatorias que ha hecho a los dirigentes medios y de base de UNT para tratar sobre las materias del partido, nadie ha asistido, de allí que no ha vuelto a convocar, pues ya está consciente de que no le paran ni media pelota. De tal manera que como lo adelantamos hace una semana, Lencho es un dirigente político disciplinado, pero como ser humano tiene su corazoncito, y no puede estar muy satisfecho con lo ocurrido en Lara, por eso nuevamente repetimos, que allí la procesión va por dentro.

*****

Sería interesante averiguar si es cierto que en el Hospital de Carora, al parecer un médico cirujano que realiza cirugías de la próstata dizque cobra alrededor de US$ 1.500 por extraerla, en caso de que haya alguna patología que comprometa la salud del paciente; sin embargo, llama muchísimo la atención que las personas que se van a someter a la operación, tienen la obligatoriedad de comprar todos los insumos y además cualquier otra cosa necesaria para la intervención, que en primer término debería ser gratuita ya que se ejecuta en pabellones del Pastor Oropeza que es una institución de salud del Estado; pero además, si el galeno está cobrando la módica suma, de acuerdo al tipo de cambio, entre 70 y 75 millones de bolívares, lo menos que debería hacer es aportar los insumos necesarios ya que no está pagando quirófanos, de manera que si bien es cierto que los sueldos de los médicos que están laborando en los servicios de salud en el sector público son realmente miserables, debemos suponer que este profesional debe tener también su consulta privada y con 2 o 3 operaciones al mes tendría unos ingresos verdaderamente respetables. Creemos que debería hacer una revisión de sus estructuras de costos y hacer los ajustes correspondientes.

*****

Sorprendido se mostró un maracucho que viajó desde Barquisimeto a pasar la navidad y el fin de año en Maracaibo con su familia, informando que el primer “leñazo” lo recibió cuando un taxista “amigo” le estaba cobrando 100 dólares por llevarlo hasta la tierra del sol naciente, pero luego de regatear, le dejó el viaje en 80 dólares, a 46.500 Bs/$ un total de 3 millones 720 mil bolívares. Cuenta luego que viajó desde Maracaibo hasta El Moján y a ambos lados de la carretera que une a ambas regiones, donde antes vendían plátanos, frutas, dulces regionales, huevos chimbos, artesanía, ahora lo que hay son puestos de venta de gasolina de todos los octanajes y gasoil, indicando que allí hay suficiente combustible para abastecer a todo el país durante varios días, todo lo cual se hace públicamente y a plena luz del día, pasando por allí con frecuencia efectivos de la GNB y de la PNB, para quienes esta actividad parece ser normal y corriente, aun cuando para este visitante, se trata de un burdo contrabando de extracción, resultando lo más destacado que el combustible se comercializa en dólares o en pesos colombianos, no aceptan bolívares, porque dicen que “no valen nada”. La guinda de la torta, fue que al llegar El Moján, una otrora apacible población de 4 calles, una plaza Bolívar y ventorrillos de ventas, hoy está convertida en otro Maicao, lo que le llevó a preguntarse: ¿Hasta dónde vamos a llegar?

*****

Comentan insistentemente en la región, la forma en que un supuesto empresario, a quien identifican por una harina con el nombre de la patrona de Venezuela, viene poniéndole la mano a numerosas estaciones de servicios, locales comerciales y un sinfín de bienes, llamando la atención los comentario que se escuchan en la calle, ya que supuestamente los verdaderos propietarios de todos esos bienes, serian un diputado y un ministro agricultor; sin embargo, dizque quien dice ser el dueño de todo, estuvo por los años 2005-2010 por los lados de la alcaldía de Torres, cuando se le conocía como un muchacho humilde, sin mayores bienes de fortuna, proveniente del estado Portuguesa, donde se rumora que un familiar muy cercano, era la mano derecha y de extrema confianza del gober reportero de la agricultura. En todo caso hay que mantener los ojos muy abiertos, porque este municipio pareciera haberse convertido en los últimos tiempos en una zona por lo demás muy apetitosa por muchos de los enchufados del proceso, así que amanecerá y veremos.

*****

Son numerosos los comentarios y las suspicacias que se han generado, en torno al incendio de los archivos en donde reposaba la documentación tangible de toda la historia urbana del municipio Iribarren, fuego que para muchas de las personas que conocen a quienes se manejan alrededor de todo lo que es la actividad catastral en la región, no descartan que pueda haber sido “provocado”, muchos aseguran que con la intención de hacer desaparecer algunos documentos que en algún momento pudieran comprometer a mucha gente; mientras que otra lectura, de abogados expertos en materia urbana, señala que al desaparecer una buena parte de las cédulas catastrales, muchos terrenos del municipio que están en anfiteusis, que tenían convenios de comodato, quedarían en una especie de limbo jurídico, y si los propietarios no se apersonan a revisar la situación jurídica en que están sus terrenos, a nadie debería sorprender que, algunos de los acólitos del felino o de Porky, presenten “documentaciones” avaladas por los pirómanos, como nuevos propietarios de las tierras. Recomiendo que al comenzar el mes de enero, cuando abran estas dependencias al público, hay que moverse a ver la condición de los documentos de propiedad de las tierras donde están sus hogares, así evitarán tener sorpresas desagradables en el futuro.

*****

Desde las tierra del Morere, se viene denunciando con insistencia, el caso de la pareja que conforman un efectivo de apellido Escarbar en el puesto policial de la PNB de Burere, junto a una fiscal, quienes al parecer vienen actuando en contra de lo que es la verdadera justicia. En efecto, muchos campesinos, productores, motorizados y estudiantes dizque han sido detenidos y luego les exigen altas sumas de dinero, dólares, vehículos y motos, para obtener la libertad. Al parecer el modus operandi es que el “agente” retiene todo tipo de vehículo, armas, vacas, cabras, no importa si tiene documentos o no, si a él se antoja y desea quedarse con alguno de los bienes retenido, la fiscal de inmediato le concede sus deseos, por lo que dicen que en esta relación, donde se pagan y se dan el vuelto, habría algo más que una amistad o negocio. Aseguran que esta ciudadana viene actuando a sus anchas, aunque ya ha sido denunciada por algunas personas, por su manera nada legal de actuar, dicen que el diputado Julius es quien la apadrina, y que el agente se carcajea cuando los afectados piden pasar el caso a la fiscalía, advirtiéndoles que saldrán peor, por no cuadrar en el puesto, aseguran los denunciantes que poli poli es propietario de 3 vehículos y que el sueldo que perciben los muchachones de azul no da para tanto.

*****

Los malandros estuvieron haciendo de las suyas durante este mes de diciembre en las instalaciones de la UCLA, debido a la total ausencia de vigilancia porque el régimen, en su afán de poner a las universidades contra la pared, les suspendió todas las partidas presupuestarias para el pago de vigilancia. Una persona acuciosa de la universidad hizo un informe en el cual reporta que en el Decanato de Ciencia y Tecnología (DCYT) robaron en las Coordinaciones de Postgrado, de Extensión, en la dirección de Ingeniería de Producción, el Departamento de Sistemas y en el Laboratorio de Matemáticas. Denuncian que todas estas actuaciones de los chicos malos se produjeron entre el 8 y 15 de diciembre. Alertan que no hay recursos ni para cubrir el 50% del pago de los vigilantes, así que advierten que no debe sorprender que en cualquier momento, este decanato dejara de funcionar y la responsabilidad será de todos. En la USB apelaron a los egresados y pudieron rescatar una flota de autobuses para el transporte, hoy han abierto la posibilidad de que la comunidad también coopere, y mantuvieron abierta la universidad todo el año. Preguntas inocentes: ¿Qué tiene la USB que no tenga la UCLA? ¿Acaso los egresados de la USB son extraterrestres?

*****

Una muy fuerte competencia se registra entre varias organizaciones que hacen vida en el municipio Palavecino, del estado Lara, lo cual para muchos observadores ha resultado positivo, porque ello ha permitido que reciban atención, tanto niños como adultos, por parte de los luchadores sociales de la zona por ganarse la voluntad de numerosos sectores donde está la gente más vulnerable. Aseguran que hasta estos momentos, cuando ya estamos en los umbrales del año 2020, quienes han estado a la vanguardia en esta competencia ha sido el de los abuelos y también el de Palavecino de Primera, quienes llevan una amplia ventaja a los demás dirigentes sociales y políticos en el municipio. No somos muy dados a hacer pronósticos adelantados, pero podríamos asegurar que de allí deben salir algunas aspiraciones para elecciones futuras, y es precisamente cuando se podrán ver los resultados de este trabajo que se ha venido realizando, ya que quienes mejor y con mayor desinterés lo hicieron, van a ser los que obtengan los mejores resultados en cuanto a respaldo se refiere.

*****

Comenta un amigo, que en el transcurso de esta semana, en la cola VIP del CC Churum Merú, un efectivo castrense estaba fumando de la manera más displicente a pocos metros de los surtidores, mientras vigilaba la cola para surtir gasolina. Cuando le advirtieron el riesgo en el que estaba poniendo, no solo a las personas que estaban en la estación de servicios, sino a los vecinos en los 200 metros alrededor del lugar, respondió en medio de muestras de prepotencia, que no había ningún riesgo porque estaba bastante retirado de los surtidores, actitud con la cual puso en evidencia su más crasa ignorancia, sobre la condición inflamable de los gases que despide la gasolina, sobre todo cuando se distribuye de la manera informal y desordenada, como se viene haciendo ahora; pero además, sin ningún tipo de control ni previsión. Quienes observaron este comportamiento, llegaron a la conclusión de que seguramente este personaje pasó por la Efofac, pero la escuela no pasó por él, a menos que haya sido uno de esos personajes que iba a copiarse, a no prestar atención y nunca se llegó a enterar de los riesgos que implica fumar cerca de la gasolina, inclusive cuando se está a distancia, porque los gases vuelan con la brisa, pero al parecer esto resultó muy profundo para este personaje, cuya actitud todos los presentes cuestionaron.

*****

Las peticiones que tienen los larenses en general y los barquisimetanos en particular, y que esperan que se cumplan en el año 2020 que se inicia en pocos días, son múltiples y heterogeneas: que se garantice el suministro de agua en la región, se reduzcan los cortes de energía eléctrica, que aparezcan las bombonas de gas doméstico, que no hayan más colas en las bombas de gasolina, que los “rapiditos” no sigan aumentando el pasaje en forma anárquica, que se ponga fin a la hiperinflación, que aparezcan los medicamentos, mejores el sistema de salud, que los hospitales comiencen a funcionar al menos a un 50% de su capacidad, que mejore la iluminación en distintas zonas de Barquisimeto, que se tapen todos los huecos en las vías de la ciudad denominados “achocolataditos”, que la oposición se una como única vía para el cese de la usurpación, que los dirigentes políticos antepongan los intereses del país a sus intereses personales, que disminuya la desnutrición y la mortalidad infantil, que pongan en libertad a los presos políticos, que no siga aumentando la diáspora y que comiencen a retornar muchos de los que se han ido. Les deseo a los amigos y seguidores de esta sección que está al servicio de todos, que hayan pasado una feliz Noche Buena, con salud, que se hayan podido comer sus hallacas, acompañadas de sangría, que hasta donde podemos llegar los no enchufados y que reciban el año nuevo con la esperanza de que será el último de esta pesadilla que ya resulta inaguantable e insostenible, lo que implica que todos tenemos que hacer mejor nuestro trabajo, empujar la carreta en la misma dirección, para que se puedan dan los cambios políticos, económicos y sociales que la mayoría de los venezolanos aspiramos para recuperar una mejor Venezuela, un país de inclusión, donde quepamos todos y se ponga fin a tanto odio y discriminación. Aún no es tarde para evitar que terminen de destruir el país, pero esta es una tarea de todos, sin excepción.

Un Feliz Año 2020 para todos, no olviden: “Valor y pa lante, el triunfo es de los que no se rinden”, como decía el Negro Luna.

Juan Bautista Salas