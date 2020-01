Transportistas en Barquisimeto no aceptan billetes de baja denominación #4Ene

Como si fueran pocas las situaciones con las que debe lidiar el venezolano, en este principio de año otro problema debe enfrentar. Desde los primeros días de enero los transportistas en Barquisimeto decidieron no aceptar billetes de baja denominación como forma de pago.

“No se aceptan billetes de 100” es lo primero que los colectores y choferes dicen a los pasajeros al momento de subirse a la unidad colectiva.

Los pasajeros molestos se quejan porque los transportistas decidieron unilateralmente no aceptar los billetes de baja denominación. “Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Si uno paga incompleto se molestan, si uno paga con un billete de 50 mil se molestan, si uno no paga también se molestan. ¿Quien los entiende”, se preguntó la señora Anais Mendoza cuando el colector no quiso aceptar los billetes de 100 bolívares.

Cuatro mil bolívares es el monto que los transportistas están cobrando en Barquisimeto sin que la Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito, autorizara cualquier aumento.